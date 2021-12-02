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В США открыто призвали «разморозить» войну в Приднестровье

02 декабря 2021, 01:15  •  91 • Война
Молдавский журналист предупреждает – к словам Болтона стоит прислушаться
«Сигнал», который подал бывший советник президента США по национальной безопасности гражданам Молдовы, нельзя пропустить. Открытый призыв к НАТО «разморозить» приднестровский конфликт, безусловно, не мог не встревожить жителей правого и левого берегов Днестра. Ясно, что американский политик имел в виду не мирные действия, а военное вмешательство сил НАТО в конфликт»,
– пишет молдавский журналист Сергей Ткач в статье, опубликованной на его авторском сайте «Междуречье».
Он напоминает, что Джон Болтон занимал достаточно высокий пост в американском правительстве – экс-советника президента США по национальной безопасности, поэтому можно утверждать: Болтон выражает взгляды определённой части американских политиков.
А также следует помнить, что никогда ранее политики США не призывали открыто развязать войну в Приднестровье. Поэтому гражданам Молдавии необходимо понять, что всё это значит, ведь подобные высказывания являются не просто вмешательством во внутренние дела государства, это сигнал того, что за океаном рассматривают Молдавию не иначе как территорию для военных действий, отмечает Сергей Ткач.
По его мнению, необходимо обратить внимание на тот факт, что Молдавия интересна «западным партнёрам» только в рамках политики так называемого глобального сдерживания России. В связи с чем требуется вывести страну из-под российского влияния и проводить антироссийскую политику, как, например, это происходит в странах Балтии или на Украине.
На что ещё обращает внимание автор – Болтон рассматривает приднестровский конфликт как одно целое со всеми подобными территориальными конфликтами на постсоветском пространстве. Другими словами, переговоры с Тирасполем в данном случае бесполезны. И действительно, молдавские власти всячески отказываются и от встреч с руководством левого берега Днестра и от переговоров.
«Были введены ограничения на перемещения транспорта с приднестровскими номерами, все консультации превращались в имитацию переговоров. А намеченная новая встреча в формате «5+2» была отменена по формальному поводу Кишинёвом. Зачем вести переговоры, когда стоит задача «размораживания» конфликта?»,
– отмечает журналист.
И последний важный момент, по мнению журналиста: ликвидация ПМР рассматривается Болтоном как приоритетная задача, которая отвлечёт внимание России в случае возникновения войны на Украине. Сегодня заокеанским кураторам Молдавии недостаточно просто агрессивного антироссийского курса Кишинёва, сегодня им требуется наступление на Россию, в противном случае есть риск потерять Молдавию, Украину и Грузию.
А для понимания общей картины Сергей Ткач предлагает просто прочитать заголовки мировых СМИ.
TV 2 (Норвегия): «В наши двери стучится Третья мировая война».
The Times (Великобритания): «Подходя к границам России слишком близко, Британия рискует втянуться в войну».
Fox News (США): «Война США с Россией из-за Украины приведёт к катастрофе».
Украина: «Зеленский внёс в Раду законопроект о допуске иностранных войск на Украину».
Читать статьи не обязательно, достаточно одних заголовков – тенденция ясна и понятна, отмечает Ткач.
«Очень хочется ошибиться, и надеяться на то, что военные провокации, игра с огнём в какой-то момент остановятся, однако пока что мы наблюдаем обратный процесс – обстановка в соседней Украине (с которой Молдову связали крепким узлом) накаляется. И сигнал, который подал Джон Болтон гражданам Молдовы, они не должны пропустить»,
– предупреждает журналист.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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