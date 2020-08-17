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В США открестились от авиаудара по сирийцам: "Это мы пострадали"

17 августа 2020, 21:40  •  50 • Политика
В США открестились от авиаудара по сирийцам, в результате которого погиб один местный военный. "Это мы пострадали", - уверяют представители международной коалиции во главе с Вашингтоном. По их словам, по американскому конвою якобы была открыта стрельба на КПП в северо-восточной части арабской республики.
Представители командования международной коалиции во главе с США, действующей в Сирии, прокомментировали заявление Дамаска об авиаударе американских ВВС по военному объекту армии САР на северо-востоке арабской республики.
Ранее о воздушной атаке рассказали в Минобороны Сирии. Там передали, что в результате налёта сил Соединённых Штатов был убит один военный. Ещё двое между тем были ранены. Бомбардировка произошла после того, как правительственные подразделения не пропустили патруль западной коалиции в неподконтрольный США район.
Американские военные, однако, представили свою версию событий. Они уверяют, что никакого налёта ими не проводилось.
В сообщении альянса утверждается, что западный конвой будто бы получил допуск на проезд через блокпост армии САР, однако затем подвергся обстрелу со стороны неких подразделений, размещавшихся около этого опорного пункта сирийской армии.
Тогда коалиционные силы якобы вынуждены были начать вести огонь в ответ. Отмечается, что среди патрульных обошлось без потерь.

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