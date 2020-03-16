В США отказали, а в Китае - спасли: Американка с коронавирусом отправилась в КНР, не дождавшись помощи на родине

В США женщина трижды обращалась в больницу с жалобами на плохое самочувствие, и ей трижды отказывали в проведении теста на коронавирус. В результате та вместе с семьёй отправилась в Китай, где сразу получила всю необходимую помощь. Об этом рассказала в Twitter известный американский инвестор Довей Ван.

По её информации, история произошла в Лос-Анджелесе. Женщина с симптомами коронавирусной инфекции трижды обращалась в больницу за тестом на COVID-19. Однако больница отказала ей, несмотря на подтверждение диагноза у коллеги американки, с которым она контактировала.

В итоге жительница Лос-Анджелеса пошла на отчаянный шаг - вместе с мужем и сыном она полетела в Китай, зная о строгом контроле на границе с Поднебесной. Расчёт оказался верным, на границе её проверили, подтвердили наличие коронавируса и отправили на лечение.

После этого случая и Пекин, и Шанхай ввели по отношению к иностранцам очень строгую карантинную политику, - пишет Довей Ван. Прорывная калифорнийская медицина (кругом биохакеры, которые по 140-200 лет жить будут поголовно от дорогих таблеток, органическая еда и сверхтехнологии) - это когда ты с симптомами коронавируса пытаешься сдать тест, тебя посылают (трижды), ты плюёшь и едешь туда, где тесты точно делают - в Китай (прихватив сына и мужа, чтобы их тоже полечили), и у тебя сразу же находят коронавирус и начинают лечить, - комментирует инцидент инфобизнесмен Руслан Карманов на своей странице в ВК.

Напомним также, что в связи с развивающейся пандемией коронавируса, ВОЗ призывает тщательно мыть руки после контактирования с наличными, ни в коем случае не прикасаться к лицу после контакта с деньгами. Карты также небезопасны, поэтому эксперты призывают переходить на бесконтактные способы оплаты и обрабатывать смартфоны дезинфицирующими средствами, пишет Nation News.

Фото: скриншот Twitter/@DoveyWan