|
В США отказали, а в Китае - спасли: Американка с коронавирусом отправилась в КНР, не дождавшись помощи на родине
16 марта 2020, 14:35 • 75 • Политика
Жительница Лос-Анджелеса вместе с мужем и сыном уехала лечиться в Китай после того, как в США ей трижды отказали в тесте на коронавирус, несмотря на наличие всех симптомов. В Поднебесной американку приняли, протестировали и начали лечить.
В США женщина трижды обращалась в больницу с жалобами на плохое самочувствие, и ей трижды отказывали в проведении теста на коронавирус. В результате та вместе с семьёй отправилась в Китай, где сразу получила всю необходимую помощь. Об этом рассказала в Twitter известный американский инвестор Довей Ван.
По её информации, история произошла в Лос-Анджелесе. Женщина с симптомами коронавирусной инфекции трижды обращалась в больницу за тестом на COVID-19. Однако больница отказала ей, несмотря на подтверждение диагноза у коллеги американки, с которым она контактировала.
В итоге жительница Лос-Анджелеса пошла на отчаянный шаг - вместе с мужем и сыном она полетела в Китай, зная о строгом контроле на границе с Поднебесной. Расчёт оказался верным, на границе её проверили, подтвердили наличие коронавируса и отправили на лечение.
Напомним также, что в связи с развивающейся пандемией коронавируса, ВОЗ призывает тщательно мыть руки после контактирования с наличными, ни в коем случае не прикасаться к лицу после контакта с деньгами. Карты также небезопасны, поэтому эксперты призывают переходить на бесконтактные способы оплаты и обрабатывать смартфоны дезинфицирующими средствами, пишет Nation News.
Фото: скриншот Twitter/@DoveyWan
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 марта 2020, 20:35
|
15 марта 2020, 17:35
|
12 марта 2020, 00:35
|
11 марта 2020, 08:30
|
14 марта 2020, 01:35
|
15 марта 2020, 08:35
|
14 марта 2020, 23:30