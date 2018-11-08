|
В США от пневмонии скончалась каскадерша «Чудо-женщины»
08 ноября 2018, 12:54 • 70 • В мире
Американская каскадерша Китти О'Нил, которую называли «самой быстрой женщиной в мире», ушла из жизни в возрасте 72 лет.
По данным издания Washington Post, 72-летняя исполнительница опасных трюков скончалась от пневмонии. Кончину Китти О'Нил официально подтвердили в похоронном бюро.
Отметим, что при жизни Китти О'Нил стала первой женщиной, которая работала с самой большой каскадерской студией Голливуд. Звание «самая быстрая» ей досталось после того, как она проехала на скорости около 966 километров в час за рулем ракетного автомобиля.
Самый заметный и самый известный трюк Китти О'Нил исполнила для сериала «Чудо-женщина». Тогда она прыгнула с крыши отеля с высоты около 39 метров.
Подпишитесь на нас
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
06 ноября 2018, 15:24
|
02 ноября 2018, 20:24
|
02 ноября 2018, 10:25
|
05 ноября 2018, 01:54
|
06 ноября 2018, 23:24
|
03 ноября 2018, 11:24
|
02 ноября 2018, 10:39