Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Без России это было бы невозможно»: Французский историк напомнил, кому Европа о...
«Разборки продолжатся»: президент США Дональд Трамп принял отставку генпрокурора...
Мария Захарова проводит брифинг в Москве. Онлайн-трансляция
Уничтоживший звезду Трампа на Алее Славы приговорен к терм годам условно
Главная / В мире

В США от пневмонии скончалась каскадерша «Чудо-женщины»

08 ноября 2018, 12:54  •  70 • В мире
Американская каскадерша Китти О'Нил, которую называли «самой быстрой женщиной в мире», ушла из жизни в возрасте 72 лет.
По данным издания Washington Post, 72-летняя исполнительница опасных трюков скончалась от пневмонии. Кончину Китти О'Нил официально подтвердили в похоронном бюро.
Отметим, что при жизни Китти О'Нил стала первой женщиной, которая работала с самой большой каскадерской студией Голливуд. Звание «самая быстрая» ей досталось после того, как она проехала на скорости около 966 километров в час за рулем ракетного автомобиля.
Самый заметный и самый известный трюк Китти О'Нил исполнила для сериала «Чудо-женщина». Тогда она прыгнула с крыши отеля с высоты около 39 метров.
We lost legendary stunt woman Kitty O' Neil today. So fearless that not even being deaf stopped her from performing some of the most dangerous stunts on film including a record breaking fall for the Wonder Woman tv show. You were truly a wonder Miss O'Neil. RIP pic.twitter.com/C5SIiPC1v0
— Forrest Satchell (@EnchantdForrest) November 5, 2018

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

70
Источник
Похожие новости
07 ноября 2018, 20:25
«Поставили амбициозную задачу»: председатель Совета молодых дипломатов о сотрудничестве с зарубежными коллегами
08 ноября 2018, 06:24
Уничтоживший звезду Трампа на Алее Славы приговорен к терм годам условно
07 ноября 2018, 23:54
Китаянка дождалась выхода сына из комы через 12 лет

08 ноября 2018, 12:39
«Разборки продолжатся»: президент США Дональд Трамп принял отставку генпрокурора Джеффа Сешнса
08 ноября 2018, 09:39
Трюдо принес «искренние, но запоздалые» извинения еврейским беженцам
08 ноября 2018, 06:24
Во Флоренции умер организатор «Бульдозерной выставки»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
06 ноября 2018, 15:24
Власть России объявила народу войну
02 ноября 2018, 20:24
Гозман, Гельман и Немзер решили, как должны умереть русские
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключение отопления
05 ноября 2018, 01:54
В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины
06 ноября 2018, 23:24
Старшеклассники в Киеве уже планируют поступать в вузы Донецка — там учат на русском
03 ноября 2018, 11:24
Когда Порошенко и Турчинов - за Шария
02 ноября 2018, 10:39
Опровержение ВСЕЙ ЛЖИ ВЛАСТИ о пенсионной реформе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.