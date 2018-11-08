В США от пневмонии скончалась каскадерша «Чудо-женщины»

Американская каскадерша Китти О'Нил, которую называли «самой быстрой женщиной в мире», ушла из жизни в возрасте 72 лет.

По данным издания Washington Post, 72-летняя исполнительница опасных трюков скончалась от пневмонии. Кончину Китти О'Нил официально подтвердили в похоронном бюро.

Отметим, что при жизни Китти О'Нил стала первой женщиной, которая работала с самой большой каскадерской студией Голливуд. Звание «самая быстрая» ей досталось после того, как она проехала на скорости около 966 километров в час за рулем ракетного автомобиля.

Самый заметный и самый известный трюк Китти О'Нил исполнила для сериала «Чудо-женщина». Тогда она прыгнула с крыши отеля с высоты около 39 метров.