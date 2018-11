В США от пневмонии скончалась каскадерша «Чудо-женщины»

По данным издания Washington Post, 72-летняя исполнительница опасных трюков скончалась от пневмонии. Кончину Китти О'Нил официально подтвердили в похоронном бюро.

Отметим, что при жизни Китти О'Нил стала первой женщиной, которая работала с самой большой каскадерской студией Голливуд. Звание «самая быстрая» ей досталось после того, как она проехала на скорости около 966 километров в час за рулем ракетного автомобиля.

Самый заметный и самый известный трюк Китти О'Нил исполнила для сериала «Чудо-женщина». Тогда она прыгнула с крыши отеля с высоты около 39 метров.

We lost legendary stunt woman Kitty O' Neil today. So fearless that not even being deaf stopped her from performing some of the most dangerous stunts on film including a record breaking fall for the Wonder Woman tv show. You were truly a wonder Miss O'Neil. RIP pic.twitter.com/C5SIiPC1v0