В США от коронавируса за сутки умерло 770 человек. Трамп обнадёжил: свет в конце тоннеля будет

Впервые со дня начала распространения коронавируса по территории Соединённых Штатов число летальных исходов достигло такого ужасающего уровня. Всего же из-за пандемии скончалось 2774 американца.

Выступая на брифинге в Белом доме, американский лидер заявил, что ближайшие две недели на фоне распространения коронавируса будут "очень тяжёлыми и болезненными".

Нас ждут очень тяжёлые две недели, а затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты… мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели, - цитирует слова Трампа РИА Новости.

Согласно данным, опубликованным на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом достигло 184 183 человек. Выздоровело 6043 американца, умерло от заболеваний, вызванных коронавирусом, 3810 человек.

Таким образом, США стали лидером печальной статистики по коронавирусу, обогнав Китай, с которого и началась пандемия.

Ранее американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи в интервью СМИ выдал весьма печальный прогноз для США по дальнейшему развитию ситуации с коронавирусом, пишет Nation News.

Эксперт, основываясь на том, что сегодня происходит в Соединённых Штатах, и скорости распространения в стране вируса, не исключил того, что им заразятся "миллионы". А вот летальный исход, как считает Фаучи, грозит сотням тысяч.

"Я бы сказал, что от ста тысяч до двухсот тысяч летальных случаев", - уточнил он в ответ на вопрос журналиста CNN.