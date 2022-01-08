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В США опубликовали новую карту дислокации русских войск у границ Украины. Откуда пошёл слив?

08 января 2022, 12:15  •  526 • Политика
Американская газета The New York Times опубликовала карту вероятного размещения русских войск вдоль границы с Украиной. Издание сообщает, что они окружают страну с трёх сторон.
Авторы The New York Times отмечают, что Россия потенциально "может открыть новый фронт" в атаковать Украину. На карте показаны не только расположение войск, но и их численность, а так же род. По данным источника, карта со столь подробными данными составлена по данным украинских в западных чиновников, спутниковых снимков, а также независимых военных аналитиков. О сливе данных из России газета не сообщала.
По данным The New York Times, вдоль украинской границы расположено 100 тысяч русских военных. Однако американские спецслужбы уверяют, что Кремль разработал операцию с участием 175 тысяч человек.
The New York Times сообщает, что две группы русских войск находятся близ города Ельня в Смоленской области и Клинцы Брянской области. Еще три группировки расположились у Воронежа.
Напомним. слухи о нападении России на Украину муссируются в западной прессе в начала декабря прошлого года. Официальный Кремль не раз заявлял, что в нападение на соседнюю страну не входит в планы России.

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