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В США опровергли собственную версию об "утечке" коронавируса
03 июня 2021, 09:25 • 30 • Политика
Глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз опроверг одну из версий Соединённых Штатов о распространении коронавируса вследствие якобы его "утечки" из лаборатории в Китае.
В частности, заявив о том, что такая версия требует "экстраординарных доказательств", он констатировал, что доказать свои обвинения, выдвинутые в адрес Китая, США не могут.
По словам Фрэнсиса Коллинза, необходимо понимать разницу между различными гипотезами о происхождении коронавирусной инфекции.
"Некоторые из них довольно невероятны, некоторые всё же правдоподобны", - сказал он, подчеркнув, что "экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств".
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