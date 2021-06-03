В США опровергли собственную версию об "утечке" коронавируса

Глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз опроверг одну из версий Соединённых Штатов о распространении коронавируса вследствие якобы его "утечки" из лаборатории в Китае.

В частности, заявив о том, что такая версия требует "экстраординарных доказательств", он констатировал, что доказать свои обвинения, выдвинутые в адрес Китая, США не могут.

По словам Фрэнсиса Коллинза, необходимо понимать разницу между различными гипотезами о происхождении коронавирусной инфекции.

"Некоторые из них довольно невероятны, некоторые всё же правдоподобны", - сказал он, подчеркнув, что "экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств".