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В США определили сферы, по которым бьют Россия и Китай

29 марта 2022, 17:05  •  89 • В мире
Поведение России и Китая, по мнению представителей военных кругов США, является "фактором нестабильности".
В США на фоне происходящего на Украине продолжили свою агрессивную риторику в отношении России и Китая. В подкомитете по вопросам новых угроз и возможностей сената США прошло слушание, на котором обсуждалось поведение КНР и России.
Представители Пентагона и Объединённого комитета начальников штабов обсудили, в каких сферах для США представляют угрозу русские.
В частности, американцев не устраивает то, что Россия расширяет своё влияние и пытается конкурировать с США по многим направлениям.
"Россия продолжает способствовать нестабильности в полушарии с помощью дезинформации и предоставления дипломатической, разведывательной, финансовой и военной поддержки авторитарным режимам", — объяснили спикеры
В свою очередь, Китай продолжает расширять дипломатические, технологические, информационные, военные и экономические стимулы для привлечения американских партнёров, заявили представители Пентагона, передает RT.

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