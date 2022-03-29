В США определили сферы, по которым бьют Россия и Китай

Поведение России и Китая, по мнению представителей военных кругов США, является "фактором нестабильности".

В США на фоне происходящего на Украине продолжили свою агрессивную риторику в отношении России и Китая. В подкомитете по вопросам новых угроз и возможностей сената США прошло слушание, на котором обсуждалось поведение КНР и России.

Представители Пентагона и Объединённого комитета начальников штабов обсудили, в каких сферах для США представляют угрозу русские.

В частности, американцев не устраивает то, что Россия расширяет своё влияние и пытается конкурировать с США по многим направлениям.

"Россия продолжает способствовать нестабильности в полушарии с помощью дезинформации и предоставления дипломатической, разведывательной, финансовой и военной поддержки авторитарным режимам", — объяснили спикеры

В свою очередь, Китай продолжает расширять дипломатические, технологические, информационные, военные и экономические стимулы для привлечения американских партнёров, заявили представители Пентагона, передает RT.