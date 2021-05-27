В США одобрен препарат для лечения COVID

В Соединённых Штатах регулятор одобрил препарат для лечения COVID-19. Его применение разрешено в экстренных случаях.

Одобрение было получено от FDA (Food and Drug Administration - Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Речь идёт о препарате VIR-7831. Он был разработан двумя компаниями: британской GlaxoSmithKline и её партнёром из Соединённых Штатов Vir Biotechnology.

В заявлении на сайте FDA говорится, что препарат VIR-7831 получил название Sotrovimab. Он одобрен для экстренного применения при лечении COVID-19 - заболевания, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2.

Его планируется применять при лёгком и среднетяжёлом течении болезни. Врач может включить это лекарство в курс лечения взрослых и детей старше 12 лет, но только если их вес больше 40 килограммов.