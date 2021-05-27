|
В США одобрен препарат для лечения COVID
27 мая 2021, 06:00 • 51 • В мире
В Соединённых Штатах регулятор одобрил препарат для лечения COVID-19. Его применение разрешено в экстренных случаях.
Одобрение было получено от FDA (Food and Drug Administration - Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Речь идёт о препарате VIR-7831. Он был разработан двумя компаниями: британской GlaxoSmithKline и её партнёром из Соединённых Штатов Vir Biotechnology.
В заявлении на сайте FDA говорится, что препарат VIR-7831 получил название Sotrovimab. Он одобрен для экстренного применения при лечении COVID-19 - заболевания, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2.
Его планируется применять при лёгком и среднетяжёлом течении болезни. Врач может включить это лекарство в курс лечения взрослых и детей старше 12 лет, но только если их вес больше 40 килограммов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2021, 21:30
|
24 мая 2021, 00:05
|
20 мая 2021, 10:50
|
23 мая 2021, 02:05
|
22 мая 2021, 08:40
|
23 мая 2021, 20:25
|
24 мая 2021, 00:05