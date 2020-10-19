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В США объявили о "политической победе Путина" в деле СНВ-3

19 октября 2020, 10:25  •  115 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы могут поменять свое решение до выборов
Несмотря на то, что США решительно отвергли предложение Путина о продлении договора СНВ-3 хотя бы на один год, чтобы успеть в этот период достичь компромисса между странами, российский президент одержал в этом вопросе победу. Такое мнение высказал американский экс-командир разведки Скотт Риттер.
Владимир Путин во время заседания с Советом безопасности заявил о четкой позиции страны в отношении договора о ядерном сдерживании. Он указал на фундаментальную роль сделки как инструмента контроля над вооружениями, призванного сдерживать гонку между странами. Россия желает продлить действие СНВ-3 на год, чтобы продолжить разговоры со Штатами по существу, что позволило бы сохранить гарантию безопасности для других стран. Однако США ответили отказом.
Риттер отмечает, что такое решение стало следствием телефонного разговора между Путиным и Трампом. Лидеры выразили желание продлить действие договора на время дипломатических переговоров, однако советник президента США Маршалл Биллигсли, который хотел преподнести своему главе договор с учетом всех требований Америки, неверно трактовал решение лидеров.
Как пишет Риттер в издании RT Independent, в то время, как Путин показал всему миру, что готов к конструктивным переговорам, что стало политической победой российского президента, США загнали себя в ловушку. Трамп, мечтавший возглавить согласование сделки, мог выгодно сыграть на предложении Москвы, выставив это предложение результатом своего дипломатического мастерства. В то же время Байден открыто заявил, что готов продлить действие договора, а для Москва намерена работать с любым президентом США по этому вопросу.
В случае, если Байден одержит победу на выборах, то после его присяги он сможет продлить договор о СНВ-3 буквально росчерком пера – мысль о внешнеполитической победе оппонента может заставить Трампа принять предложение Путина до 3 ноября, заключил Риттер.

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