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В США объяснили превосходство Путина над Трампом

22 июня 2020, 10:00  •  23 • Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Российский президент готовится ко встречам лучше, чем его американский коллега
Бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон сравнил Дональда Трампа с лидером россиян Владимиром Путиным в пользу последнего. По мнению экс-чиновника, президент США не относится к своим обязанностям так ответственно, как глава России.
Болтон объяснил, что Путин всегда знает, кто перед ним стоит, он сначала думает, а потом говорит, а также помнит о целях, которые хочет достичь. У российского президента на встречах всегда есть стратегия, от которой он не отклоняется.
"Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Трампом",
– сказал Болтон в интервью ABC News.
Экс-советник лидера американцев также добавил, что Трамп не знает, как выстраивать отношения с Россией и Китаем в долгосрочной перспективе. По мнению Болтона, президент США рассматривает государственные вопросы как проблемы семейного бизнеса, поэтому легко меняет свое решение. Трамп, по его словам, не видит особой разницы между своими интересами и пользой для страны.
Ранее Болтон выпустил книгу, в которой раскрыл неудобную правду о Трампе. В частности, стало известно, что президент США просил своего врага – Китай – помочь ему выиграть выборы 2020 года.

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