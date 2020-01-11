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В США объяснили крушение Boeing «безрассудными действиями» Ирана

11 января 2020, 20:39  •  101 • Украина
В Вашингтоне заявили, что крушение украинского пассажирского самолёта в Тегеране является следствием «безрассудных действий» Ирана.
 
globallookpress.com
 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

«Это была ужасная трагедия. В конечном счёте Иран совершил ужасную ошибку. Безрассудные действия Ирана снова имели разрушительные последствия», — сказал он.

Также им было отмечено, что Иран должен оставить «свои безрассудные амбиции» и начать «вести себя как нормальная страна».

Ранее сообщалось, что компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) выплатит компенсации семьям погибших сбитого в Иране пассажирского самолёта.

8 января пассажирский лайнер компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.

Позднее Генштаб ВС Ирана заявил, что самолёт был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

Иранский лидер Хасан Рухани отметил, что виновные в инциденте будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.

Амир Али Хаджизаде признал ответственность за крушение украинского пассажирского самолёта в Тегеране и сообщил, что система ПВО Ирана приняла украинский пассажирский самолёт за крылатую ракету.

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