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В США объяснили, для чего развернули на море крупнейшие за 40 лет учения

03 августа 2021, 17:45  •  48 • В мире
Крупнейшие военно-морские учения со времён холодной войны развернутся одновременно в 17 часовых поясах.
В США объявили о проведении крупнейших военно-морских учений. Как говорится в сообщении командования Шестого флота США, учения Large Scale Exercise покажут потенциальным противникам, что США сохраняют высокий уровень боеготовности.
В манёврах задействовано более 25 тысяч военнослужащих.
Отмечается, что учения будут проводиться в отдалённых друг от друга частях Мирового океана, в том числе в Чёрном, Средиземном, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. По задумке военачальников, это покажет возможность американских ВС одновременно справляться с вызовами.
В манёврах примут участие пять военно-морских объединений (флотов) и три экспедиционных отряда Корпуса морской пехоты США. Учения продлятся две недели, за это время к отработке военно-тактических действий будут привлечены 36 кораблей, в том числе авианосцы и подлодки.
Как отмечают американские военные издания, самые крупные за последние 40 лет глобальные интегрированные учения американских корабельных группировок и амфибийно-десантных сил должны показать России и Китаю, что США могут одновременно ответить на агрессию на нескольких фронтах.

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