В США объяснили, для чего развернули на море крупнейшие за 40 лет учения

Крупнейшие военно-морские учения со времён холодной войны развернутся одновременно в 17 часовых поясах.

В США объявили о проведении крупнейших военно-морских учений. Как говорится в сообщении командования Шестого флота США, учения Large Scale Exercise покажут потенциальным противникам, что США сохраняют высокий уровень боеготовности.

В манёврах задействовано более 25 тысяч военнослужащих.

Отмечается, что учения будут проводиться в отдалённых друг от друга частях Мирового океана, в том числе в Чёрном, Средиземном, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. По задумке военачальников, это покажет возможность американских ВС одновременно справляться с вызовами.

В манёврах примут участие пять военно-морских объединений (флотов) и три экспедиционных отряда Корпуса морской пехоты США. Учения продлятся две недели, за это время к отработке военно-тактических действий будут привлечены 36 кораблей, в том числе авианосцы и подлодки.

Как отмечают американские военные издания, самые крупные за последние 40 лет глобальные интегрированные учения американских корабельных группировок и амфибийно-десантных сил должны показать России и Китаю, что США могут одновременно ответить на агрессию на нескольких фронтах.