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В США обвинили жителя Барнаула за взлом «супер»-компьютера
29 ноября 2018, 22:24 • 71 • В мире
Соединенные Штаты обвинили гражданина России Илью Кулькова за то, что он взломал стационарный компьютер, находящийся в Питтсбургском национальном гольф-поле в штате Пенсильвания. Отметим, что это, как отмечают сами Штаты - «супер»-компьютер, По версии следствия, житель Барнаула совершил кибератаку, не выезжая за пределы России. А взломанный компьютер, как говорят следователи, послужил ему «площадкой для мошенничества».
Сейчас стало известно о том, что минюст США сообщил о гражданине России Илье Кулькове, который обвиняется американской стороной в том, что занимался «мошенничеством» и «отмыванием денег».
Так, по версии обвинения, житель России из своего родного Барнаула умудрился совершить кибератаку на стационарный компьютер национального гольф-поля в штате Пенсильвания.
По версии следствия, Кульков взломал компьютер в период между 22 января и 2 февраля прошлого года. И как только он смог получить контроль над Питтсбургским национальным компьютером, то «начал заниматься интернет-мошенничеством, покупая товары из США и импортируя их в Барнаул».
Комментарий приводит РИА Новости.
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