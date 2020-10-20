В США обвинили в череде кибератак шестерых граждан РФ, народ смеётся: "Ох уж это ГРУ…"

В США предъявили обвинения шести гражданам России в серии кибератак по всему миру. Как говорится в заявлении американского Минюста, обвиняемые якобы являются бывшими и действующими сотрудниками военной разведки России.

Помощник министра юстиции США Джон Демерс заявил, что хакеры из "российской разведки" "обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе".

Речь идёт о взломах IT-систем в США, Франции, Грузии, Нидерландах, Республике Корея, Украине, Великобритании.

Сообщается, что следствие по хакерскому делу продолжалось более двух лет.

Ранее британцы также обвинили "русских хакеров" во взломе систем на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде 2018 года в Республике Корея.

На это первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что подобные обвинения не имеют под собой никакой доказательной базы. При этом он заявил, что пакет антироссийских санкций исчерпал себя и, видимо, "нужно обновление", отметил он в беседе с "РИА Новости".

В рунете же смеются после обвинений иностранцев в адрес России.

"Ох уж это ГРУ, везде успевают, не дают англосаксам разгуляться", - отмечает читательница "РИА Новости" ira.iw2406.

"Хорошо устроились. Все свои промахи, лень и разгильдяйство валить на Россию", - добавил Prochor menshov.

"Интересно, а у полосатых и бритов есть "данные", в чём Россия не виновата???" - недоумевает Константин Иванов.

"На старт, внимание, марш. Началась охота на ведьм. Скоро по всей территории режима США будут отлавливать русскоговорящих людей", - допустил Сергей Сергеевич.

Отметим, что Москва ранее неоднократно отвергала обвинения западных стран в организации кибератак.