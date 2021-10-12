В США обвинили RT в провале вакцинации: Захарова испугалась того, в чём ещё могут обвинить Россию

"Голос Америки" обвинил RT в провале вакцинации в США. "Немного пугает, конечно, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга… А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли", - прокомментировала Мария Захарова.

В США нашли "виновного" провале национальной кампании по вакцинации – это главред RT Маргарита Симоньян. С комментарием по этому поводу выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Речь идёт о статье "Голоса Америки" в которой утверждается, что русский телеканал RT виноват в том, что 60% республиканцев и 15% демократов не хотят прививаться от коронавируса. При этом американские журналисты намеренно проигнорировали все заявления Симоньян о необходимости вакцинации. Также из материала следует, что канал RT невероятно популярен среди главных лоббистов санкций против России.

Что ж, мы и не знали, что наши СМИ пользуются таким спросом среди "ястребов" американского политического спектра,

- язвительно комментирует Мария Захарова.

Также дипломат отметила манипуляционный характер материала. В заголовке и подзаголовке статьи говорится о том, что Россия причастно к провали вакцинациии в США. При этом в самом материале об этом упоминается в самом конце со ссылкой на мнения экспертов при полном отсутствии доказательств. Основная же часть статьи посвящена антипрививочным заявлениям племянника 35-го Президента США Джона Фицджералда Кеннеди.

Немного пугает, конечно, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга. Совпадение, думаю. А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли...

- отмечает Мария Захарова.