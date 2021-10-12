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В США обвинили RT в провале вакцинации: Захарова испугалась того, в чём ещё могут обвинить Россию

12 октября 2021, 21:05  •  125 • Политика
"Голос Америки" обвинил RT в провале вакцинации в США. "Немного пугает, конечно, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга… А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли", - прокомментировала Мария Захарова.
В США нашли "виновного" провале национальной кампании по вакцинации – это главред RT Маргарита Симоньян. С комментарием по этому поводу выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Речь идёт о статье "Голоса Америки" в которой утверждается, что русский телеканал RT виноват в том, что 60% республиканцев и 15% демократов не хотят прививаться от коронавируса. При этом американские журналисты намеренно проигнорировали все заявления Симоньян о необходимости вакцинации. Также из материала следует, что канал RT невероятно популярен среди главных лоббистов санкций против России.
Что ж, мы и не знали, что наши СМИ пользуются таким спросом среди "ястребов" американского политического спектра,
- язвительно комментирует Мария Захарова.
Также дипломат отметила манипуляционный характер материала. В заголовке и подзаголовке статьи говорится о том, что Россия причастно к провали вакцинациии в США. При этом в самом материале об этом упоминается в самом конце со ссылкой на мнения экспертов при полном отсутствии доказательств. Основная же часть статьи посвящена антипрививочным заявлениям племянника 35-го Президента США Джона Фицджералда Кеннеди.
Немного пугает, конечно, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга. Совпадение, думаю. А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли...
- отмечает Мария Захарова.

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