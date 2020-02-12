В США обвинили Россию в кибератаках на все страны НАТО и призвали выстраивать "свою оборону"

Американский представитель при НАТО рассказала журналистам во время брифинга, что каждая из стран - участниц альянса якобы "не раз подвергалась кибератакам" со стороны России.

"Сейчас Североатлантическому альянсу необходимо продолжить выстраивать свою оборону, цитирует её РИА Новости. - Также нам надо укреплять знания о путях проникновения пагубного влияния извне".

В феврале 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не имела никакого отношения к "различным проявлениям киберпреступности".

Также он заявлял, что обвинения России в кибератаках "принимают характер какой-то мании или фобии".