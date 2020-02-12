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В США обвинили Россию в кибератаках на все страны НАТО и призвали выстраивать "свою оборону"
12 февраля 2020, 00:39 • 63 • Политика
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон обвинила Россию в кибератаках и гибридных атаках на каждую из стран НАТО. Также она призвала выстраивать "свою оборону". Об этом она заявила на онлайн-брифинге.
Американский представитель при НАТО рассказала журналистам во время брифинга, что каждая из стран - участниц альянса якобы "не раз подвергалась кибератакам" со стороны России.
"Сейчас Североатлантическому альянсу необходимо продолжить выстраивать свою оборону, цитирует её РИА Новости. - Также нам надо укреплять знания о путях проникновения пагубного влияния извне".
В феврале 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не имела никакого отношения к "различным проявлениям киберпреступности".
Также он заявлял, что обвинения России в кибератаках "принимают характер какой-то мании или фобии".
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