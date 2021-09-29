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В США обвинили Путина в кашле ради запугивания Трампа

29 сентября 2021, 17:35  •  104 • Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывшая сподвижница миллиардера "раскрыла" тайные замыслы Кремля в японской Осаке
Бывшая соратница экс-президента США Дональда Трамп Стефани Гришэм, исполнявшая в его администрации роль пресс-секретаря, раскрыла "секрет" покашливания лидера России Владимира Путина во время встречи глав двух государств в Осаке в 2019 году.
Оказывается, российский верховный главнокомандующий делал это не просто так, а чтобы напугать хозяина Белого дома мифической инфекцией. Очередная порция откровений Гришэм, изображенных в ее мемуарах, появилась в публикации Washington Post.
"Путин, казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи. Экс-советник президента США по России (Фиона) Хилл в разговоре с Гришэм предположила, что он, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа", – говорится в статье.
На эти "инфекционные" сказки уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был как всегда предельно краток и назвал домыслы о кашле Путина "полной чушью", передает РИА "Новости".
Ранее американская фантазерка в своих мемуарах пожаловалась на то, что на переговоры с Трампом Владимир Вадимирович якобы специально взял красивую переводчицу. По ее разумению, таким образом наш лидер решил обезоружить любвеобильного Дональда, заставить его глазеть на русскую красавицу, отвлекаясь от основной повестки.

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