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В США обвинили Киев в добровольной сдаче Крыма

03 декабря 2021, 09:55  •  141 • Политика
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые считают, что Украина сама виновата в своих бедах
Киевские власти до сих пор пребывают в печали, что несколько лет назад лишились такого стратегически важного объекта, как Крымский полуостров. Жители этого региона не захотели поддерживать новый украинский режим и вернулись в родную российскую гавань. Недавно видный американский государственный деятель объявил, что потерявший берега Киев фактически добровольно отдал Крым своему соседу.
С таким заявлением выступил бывший советник в Конгрессе американского государства Ариэль Коэн. Стоит отметить: политик весьма недоволен тем фактом, что давно уже верный приспешник Вашингтона – Киев так бездарно лишился полуострова в Черном море. Некогда высокопоставленный американец напомнил, что Черноморский флот тоже перестал находиться во владении Незалежной, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".
При этом видный деятель из Соединенных Штатов Америки считает, что украинское государство до сих пор зависит от Российской Федерации. Причина такого положения дел заключается в вопиющей некомпетентности незалежных и бурно растущей в этой стране коррупции, добавляет издание URA.RU.
В целом американский государственный деятель считает события семилетней давности на Крымском полуострове "добровольным саботажем" украинских вояк, которые безмолвно отдали республику Российской Федерации.
К слову, недавно с похожим заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко. Батька объявил, что в 2014-м году украинские военные сами попросили россиян защитить Крым.

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