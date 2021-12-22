Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сири...
Главная / Политика

В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование

22 декабря 2021, 06:05  •  64 • Политика
Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс через свой аккаунт в социальной сети обратился к России.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США решил сделать заявление по поводу ситуации в Украине через свой аккаунт в Twitter.
Он прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Он возложил на Москву ответственность за создание напряженности на Украине, при этом отрицая роль самих украинских властей и США. Также он призвал прекратить использовать "ложную, провокационную риторику" и заняться мерами для деэскалации. Это поможет создать позитивную атмосферу для дальнейших дискуссий.
Возможно, он имел ввиду заявление госсекретаря Энтони Блинкена о предполагаемых контактах между Россией и США, намеченных в начале 2022 года.
Слова Неда Прайса дополнил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он заявил, что США не участвует в подготовке провокаций на Донбассе, сотрудники американских частных военных компаний этим не занимаются. Своим мнением он поделился с журналистами газета Politico.
Эти заявления министра Шойгу являются полностью неверными,
– заявил Кирби.
Напоминаем, что ранее министр Сергей Шойгу на заседании коллегии минобороны России сообщил о том, что в Донецкой области, рядом с Авдеевкой и Приазовским, обнаружены 120 сотрудников ЧВК США. Они заняты активными действиями: оборудуют в жилых домах огневые позиции, в качестве военных инструкторов обучают боевые группы радикалов. Выявлены и емкости с неустановленными химическими веществами. Их заметили около Авдеевки и Красного Лимана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



64
Источник
Похожие новости
22 декабря 2021, 00:15
Россию лишат смартфонов? В США разрабатывают план "жёстких мер" - Reuters
22 декабря 2021, 02:00
Шойгу сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут" - эксперт
22 декабря 2021, 00:15
"Что ты скажешь своим внукам?": Ролик из ЕС о тирании стал вирусным
22 декабря 2021, 04:20
"Я Шойгу верю на 100%": Сатановский объяснил схему с американским химоружием в Донбассе
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
22 декабря 2021, 00:15
Зеленский переписывается с самым известным грузинским заключённым
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2021, 11:35
Наступает момент истины: Россия выдала США последнее предупреждение
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
21 декабря 2021, 09:05
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
15 декабря 2021, 14:15
Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил о разоблачении
18 декабря 2021, 14:35
Маховик раскручивается: чем грозят Польше откровения сбежавшего солдата
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
15 декабря 2021, 16:00
Русские поставили США перед фактом: "Немедленно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.