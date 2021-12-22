В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс через свой аккаунт в социальной сети обратился к России.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США решил сделать заявление по поводу ситуации в Украине через свой аккаунт в Twitter .

Он прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Он возложил на Москву ответственность за создание напряженности на Украине, при этом отрицая роль самих украинских властей и США. Также он призвал прекратить использовать "ложную, провокационную риторику" и заняться мерами для деэскалации. Это поможет создать позитивную атмосферу для дальнейших дискуссий.

Возможно, он имел ввиду заявление госсекретаря Энтони Блинкена о предполагаемых контактах между Россией и США, намеченных в начале 2022 года.

Слова Неда Прайса дополнил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он заявил, что США не участвует в подготовке провокаций на Донбассе, сотрудники американских частных военных компаний этим не занимаются. Своим мнением он поделился с журналистами газета Politico.

Эти заявления министра Шойгу являются полностью неверными,

– заявил Кирби.

Напоминаем, что ранее министр Сергей Шойгу на заседании коллегии минобороны России сообщил о том, что в Донецкой области, рядом с Авдеевкой и Приазовским, обнаружены 120 сотрудников ЧВК США. Они заняты активными действиями: оборудуют в жилых домах огневые позиции, в качестве военных инструкторов обучают боевые группы радикалов. Выявлены и емкости с неустановленными химическими веществами. Их заметили около Авдеевки и Красного Лимана.