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В США обрадовались скандалу с российскими дипломатами в Словакии
11 августа 2020, 09:50 • 58 • Политика
Граждан РФ обвинили в шпионаже и выдворили из страны
Вашингтон поддерживает решение словацких властей о высылке российских дипломатов. Об этом в соцсети сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.
По ее словам, Белый дом положительно оценивает действия Словакии, которая якобы защитилась от "злонамеренных лиц".
В своем "Твиттер" американский политик подчеркнула, что страна защитила свой суверенитет, тем самым продемонстрировав России, что не допустит "преступных действий" с ее стороны.
Ранее в зарубежных СМИ появились публикации о высылке наших дипломатов из Словакии. Издание Reuters направило официальный запрос в МИД Словакии и получило подтверждение этой информации.
Как поясняет телеканал "360", причиной такого недружественного шага стало обвинение в шпионаже. По мнению словацких властей, три российских дипломата пытались раздобыть в стране секретную информацию, за что и были высланы. В МИД РФ пообещали зеркально ответить на это действие.
Ранее скандал с российскими дипломатами разгорелся в Чехии. Наших сограждан обвинили в якобы подготовке отравления высокопоставленных лиц. Тогда представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия "болезненными фантазиями, граничащими с бредом".
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