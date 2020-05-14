В США обнаружена новая зараза, убивающая детей: Заболевших больше сотни

Известный российский журналист Валентин Богданов, работающий в США, в своём авторском Telegram-канале рассказал о новой заразе, которая была обнаружена уже в 15 штатах Америки.

Речь идёт о странном заболевании, по своим симптомам напоминающем синдром Кавасаки. Причём врачи обратили внимание, что поражает заболевание детей разных возрастов - от грудничков до подростков, да ещё и тех, кто уже переболел ранее коронавирусной инфекцией.

"Уже 15 штатов в США расследуют связь между новым воспалительным заболеванием у детей (проявления напоминают синдром Кавасаки) и коронавирусом, - пишет Богданов. - Тем временем в штате Нью-Йорк уже 102 случая нового заболевания. Трое детей скончались".

Врачи же обращают внимание и на тот факт, что осложнения стали проявляться у ребят только через месяц-полтора после попадания инфекции в организм. Эксперты называют это осложнение "мультисистемным воспалительным синдромом".

В числе основных симптомов заболевания - высокая температура в течение трёх-четырёх дней и сыпь. Последняя может проявиться только на ступнях или ладонях, а может пойти и по всему телу. Бывают и боли в животе либо полопавшиеся сосуды в глазах. Отмечается, что это может быть реакцией организма на инфекцию.

К слову, похожее странное заболевание было также обнаружено в Великобритании и Франции.