В США обнародовали план «похорон» России

Автор:

Латышев Сергей

Месяц спустя после публикации Минобороны России публично отреагировало на касающийся каждого из нас конспект доклада стратегического исследовательского центра RAND corporation, обслуживающего правительство и Минобороны США и связанные с ними структуры, появившийся 24 апреля на сайте этой организации. Этот программный документ мозгового центра управляющего США «Глубинного государства» называется «Перенапряжение и разбалансирование России: конкуренция с выгодной площадки» и включает в себя совокупность необходимых для этого мероприятий и оценку их эффективности.

В ночь на 29 мая о существовании строго логичной и всеобъемлющей американской стратегической программы ослабления и «похорон» России путём раздёргивания её небезграничных ресурсов поведал широкой общественности в эфире телеканала «Звезда» советник министра обороны России Андрей Ильницкий.

По словам советника Сергея Шойгу, для американцев «приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить», выстраивать «дестабилизирующую дугу» от Чёрного моря до Прибалтики, выдавливать российских военных из Приднестровья, играть на противоречиях между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, в конспекте доклада предлагается ослабить Россию, стимулируя миграцию из страны квалифицированных кадров и образованной молодёжи.

Это говорит о том, что образование, борьба за умы должны быть в фокусе, ибо это вопрос национальной безопасности,

– подчеркнул Ильницкий. В целом, отметил он, предлагается комплекс мер, чтобы «разбить наши замыслы и лишить нас видения завтра», разрушить идеологию, подогреть конфликты на постсоветском пространстве.

Зачем это делается?

Трудно понять, почему так долго раскачивалось Минобороны, прежде чем привлечь внимание широкой публики к этому разоблачающему США документу, порождённому на интеллектуальных верхах американского истеблишмента. Может быть, потому что умом Россию, как известно, не понять, аршином общим не измерить, и очередное выписанное ей свидетельство о предстоящей смерти ожидает такая же судьба, что и все предыдущие. Возможно, однако, в ХХ веке Россия дважды была на краю гибели, а третьего такого раза в веке XXI уже может не пережить.

В связи с тем, что большинство граждан России ещё не вполне осознали, что живут в воюющей за свой суверенитет стране (потому что пока это война гибридная, да и воюем вполсилы) и что многие до сих пор (несмотря на санкции, Украину и проч.) хорошо относятся к США, необходимо бегло пробежаться по сокращённому тексту опубликованного на сайте RAND corporation доклада. Наверное, тогда наивности у сограждан, что Америка желает им добра, станет хотя бы чуточку меньше.

Эксперты RAND corporation убеждены, что «Россия остаётся сильной страной, которой все ещё удаётся конкурировать с США в нескольких ключевых областях». Поэтому они и предложили

ненасильственные, дорогостоящие варианты, которые Соединённые Штаты и их союзники могли бы использовать в экономической, политической и военной сферах, чтобы напрячь – чрезмерным расширением и разбалансировкой – экономику и вооружённые силы России, политическое положение режима дома и за границей.

Рекомендаций предлагается много, выбор у Вашингтона – большой.

В Белом доме понимают, что если не попытаться «застроить» мир сегодня, то завтра уже будет поздно. Фото: www.globallookpress.com

Всё новое – это хорошо забытое старое

В предисловии к обнародованному документу оговаривается, что предлагаемые меры «базируются на концепции долгосрочного стратегического соревнования, применённой во время «холодной войны», которая была частично разработана RAND» и заключалась в том, чтобы заставить СССР распылить свои ограниченные ресурсы, прежде всего на те сферы, в которых у США были преимущества. Тот же самый приём хотят использовать снова.

Предлагаемые экспертами аналитической корпорации «экономические, геополитические, идеологические, информационные и военные варианты» призваны ослабить Россию, затормозить её развитие, создать народу тяжёлую жизнь в надежде, что и её постигнет судьба царской России и СССР. Эти «варианты» мы сейчас и рассмотрим.

Варианты, варианты…

Самым главным (вспомним, какие усилия предпринимают США, чтобы сорвать российско-европейский проект «Северный поток – 2») в ведущейся гибридной войне RAND corporation считает ограничение экспорта энергоносителей из России, поскольку сокращение доходов от продажи нефти и газа сильно ударит по бюджету и военным расходам. Достижение этой цели предусматривает наращивание самими США экспорта энергоносителей, манипулирование ценами на нефть и газ, принуждение европейских стран не покупать их у России. Составители доклада констатируют, что риск для самих США от этого минимальный и им это выгодно. Рекомендовано также введение более глубоких и всеобъемлющих экономических и финансовых санкций против России, хотя в этом случае и для самих США присутствуют «значительные риски».

RAND corporation указывает на необходимость добиваться и интеллектуального оскудения России, поощряя из неё миграцию «квалифицированной рабочей силы» и «хорошо образованной молодёжи», однако эта политика, предупреждают составили доклада, не даст быстрого эффекта.

Среди геополитических мер по ослаблению России на первое место поставлено «предоставление летального оружия Украине», однако эксперты RAND corporation призывают в этом не перегибать палку, чтобы «не спровоцировать более широкий конфликт», в котором Россия по причине своей территориальной близости к Украине «будет иметь значительные преимущества». Какой макиавеллиевский рецепт!

В США рассматривают Украину как торпеду против России и даже не считают нужным это скрывать. Фото: Drop of Light / Shutterstock.com

Именно Украине уготовлена участь главного внешнеполитического фактора ослабления России, поскольку составители доклада не советуют Вашингтону использовать для этого уже практически разгромленных террористов в Сирии, не строить иллюзий по поводу «продвижения либерализации Беларуси», которое, «вероятно, не увенчается успехом и может спровоцировать жёсткий русский ответ», который, в свою очередь, способен привести к «общему ухудшению обстановки в сфере безопасности в Европе и неудаче для политики США».

Не советует RAND corporation администрации Трампа пытаться подсидеть Россию на «Южном Кавказе», что будет «трудно осуществить по причине географии и истории», а также в Средней Азии. Там сделать это будет «очень трудно», и это может «непропорционально дорого» обойтись США и в то же время не сможет серьёзно экономически обескровить Россию.

Приднестровье тоже рекомендовано оставить в покое.

Если в неопубликованной части доклада специально не отмечено, что эти пункты следует игнорировать, в чём, похоже, уверен советник Шойгу, ожидающий происков США в этих регионах, то возникает очень любопытная ситуация: с русскими должны в интересах американцев бороться… русские, считающие себя украинцами.

А вот это – сенсация

Рекомендации RAND corporation в отношении идеологических и информационных мероприятий по дестабилизации и ослаблению России, если опять же в докладе без купюр нет пункта о том, чтобы их игнорировать, вряд ли сильно понравятся Госдепу и записным правозащитникам. Им посоветовали не придираться к несовершенствам российских выборов, потому что они мало на что влияют, не провоцировать власти на принятие жёстких мер против оппонентов или отвлечение внимания общества на антизападный внешнеполитический курс.

Они советуют не увлекаться разоблачением российской коррупции и не усердствовать в продвижении представления о том, что правительству России чужды интересы её народа. И вовсе не потому, что российские власти безупречны, а потому что составители доклада боятся, что ответная реакция Москвы на эти подстрекательства может оказаться непредсказуемой, вредной для интересов Запада, что делает такую политику «очень рискованной». Неужели Навальный останется без работы?

Читая между строк, приходишь к выводу, что аналитикам RAND corporation как раз и нужна загибающаяся от коррупции Россия, страна, повернувшаяся спиной к своему народу, который не захочет из-за своей тяжёлой жизни в критическую минуту её защищать, когда компрадорская «элита» созреет для её «слива» американцам.

Американские самолёты-шпионы у границ России стали столь же обыденным явлением, как восход и заход солнца. Фото: Bandersnatch / Shutterstock.com

Военные меры – второстепенные

RAND corporation советует Вашингтону активнее давить на Россию с воздуха и в космосе:

Размещение бомбардировщиков в пределах лёгкого поражения ключевых российских стратегических целей имеет высокую вероятность успеха и, безусловно, привлечет внимание Москвы и вызовет беспокойство России; затраты и риски, связанные с этим вариантом, невелики, поскольку бомбардировщики базируются вне зоны действия большинства баллистических и наземных крылатых ракет России.

Перемещение ещё ближе к целям в России американских истребителей «очевидно, обеспокоит Москву ещё больше», однако в этом случае «вероятность успеха является низкой, а риски выше.

Американские аналитики предлагают втягивать Россию в гонку вооружений, но при этом не перебарщивать: «Развертывание дополнительного тактического ядерного оружия в Европе и Азии может усилить тревогу России настолько, что она значительно увеличит инвестиции в её средства ПВО. В сочетании с вариантом размещения бомбардировщиков это имеет высокую вероятность успеха, но развёртывание большего количества такого оружия может привести к тому, что Москва отреагирует способами, противоречащими интересам США и союзников».

Использование для военного изматывания России баллистических ракет признаётся «наименее эффективным» способом вредить России по причине её способности ответить. Кроме того, «финансовые затраты на гонку ядерных вооружений, вероятно, будут такими же высокими для Соединённых Штатов, как и для России, возможно, более высокими», поэтому обессиливать Москву следует лучше другими методами.

Одним из них признаётся «расширение позиций США и союзных военно-морских сил и их присутствия в российских регионах действия», что может «вынудить Россию увеличить свои военно-морские инвестиции, отвлекая инвестиции из потенциально более опасных сфер». Однако составители доклада выражают сомнение, что Россию удастся раскрутить на огромные расходы по созданию настоящего океанского флота, и они предупреждают, что «действия в Чёрном море политически и логистически более сложны для ВМС США, чем для ВМФ России; это также более опасно для первых в случае конфликта».

RAND corporation считает, что «увеличение вооружённых сил США в Европе, наращивание наземного потенциала европейских членов НАТО и развёртывание большого количества сил НАТО на границе с Россией, вероятно, окажут лишь ограниченное влияние на перенапряжение России». При этом «крупномасштабное развёртывание на границах России увеличило бы риск конфликта с Россией, особенно если бы это воспринималось как вызов позициям России на востоке Украины, в Белоруссии или на Кавказе». В то же время делается вывод, что развёртывание в Европе американского ракетного оружия после выхода США из соответствующего договора с Россией наверняка вызовет

ответную реакцию России, потенциально вовлекая значительные ресурсы или, по крайней мере, отвлекая существенные ресурсы от других расходов на оборону, хотя трудно оценить, какая доля будет направлена ​​на оборонительные возможности по сравнению с наступательными или ответными.

Авторы доклада рекомендуют «дополнительные инвестиции в новые технологии для противодействия противовоздушной обороне России», что, по их мнению, «может значительно улучшить оборону и сдерживание, в то же время вынудив увеличить российские инвестиции в контрмеры». При этом

инвестиции в более революционные технологии следующего поколения могут иметь ещё больший эффект.

Американцы считают самым слабым местом России её экономику и тех, кто ею занимается. Фото: www.globallookpress.com

RAND corporation считает, что

задача «перенапряжения России» не должна ложиться в первую очередь на армию или даже на вооружённые силы США в целом, поскольку «наиболее многообещающие пути перенапряжения России – те, которые имеют наибольшую выгоду, наименьший риск и наибольшую вероятность успеха – скорее всего, выходят за рамки военной сферы.

Задачи для армии

Поскольку Россия не добивается военного паритета с США, она может просто «не отвечать на некоторые военные действия США», и они «могут в конечном итоге оказаться более дорогостоящими для США, чем для России». Тем не менее RAND corporation предлагает американской армии подумать в свете долгосрочной конфронтации с Россией над тремя комплексами проблем.

Во-первых, «армия США должна восстановить свой лингвистический и аналитический опыт по России», и поскольку «Россия представляет долгосрочную угрозу, армии необходимо развивать человеческий капитал, чтобы участвовать в этом стратегическом соревновании».

Во-вторых, необходимо увеличить финансирование ряда обычных и «более футуристических систем» вооружений.

В-третьих, «усиление позиции США по сдерживанию в Европе и наращивание военного потенциала США… должны идти рука об руку с любым движением по распылению сил России, как способ застраховать себя от шанса перерастания роста напряжённости в отношениях с Россией в конфликт».

Российскую армию в США боятся, и не зря, связываться с ней никто не хочет. Фото: www.globallookpress.com

Какие делают выводы?

Таким образом, упор предлагается делать на экономические и финансовые санкции, военные меры должны иметь подстраховочный характер. Борьба по истощению России ожидается длительной. Успех в ней зависит от сочетания всех вышеуказанных факторов, а победа не должна надорвать сами США.

Об этом, собственно, и говорится в «заключениях», которые венчают сей аналитический труд: «Наиболее многообещающими вариантами «перенапряжения России» являются те, которые напрямую касаются её уязвимостей, тревог и сильных сторон, используют слабые места и подрывают нынешние преимущества России. В этой связи наибольшей уязвимостью России в любой конкуренции с США является её экономика, которая сравнительно невелика и сильно зависит от экспорта энергоносителей. Наибольшее беспокойство российского руководства связано со стабильностью и долговечностью режима, а самые сильные стороны России – в военной и информационной сферах». Ну а завершается обнародованная часть доклада просто немыслимым для его общего духа образом: в случае совпадения интересов США и России они могут сотрудничать.

В документе, как видим, даётся немало здравых, с американской точки зрения, рекомендаций. Причём достаточно правдивых и зачастую неудобных для американского ВПК, Конгресса и нынешней администрации, которые зарабатывают себе огромный капитал, в том числе политический, на конфронтации с Россией. Это значит, что они могут быть проигнорированы, даже если при этом на самом деле пострадают интересы США. Поэтому ситуация для России может быть на деле намного серьёзнее, чем это явствует из доклада.

Абсолютно очевидно только одно: американцы намерены поставить русских на колени, отношений на равных они не приемлют, они будут играть вдолгую. И у США, в конечном счёте, может получиться, если в России, у которой по военной части всё в порядке, не появится сильной и здоровой экономики, настоящей национальной элиты.

Что ж, спасибо за подсказку, хотя все патриоты России всё это и без того знают.