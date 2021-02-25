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В США обеспокоены еще одной победой Путина

25 февраля 2021, 09:30  •  153 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Завершение строительства "Северного потока - 2" изменит расклад сил
Американские журналисты переживают из-за сообщений о переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и германским правительством о сделке по "Северному потоку – 2". Авторы издания The National Interest уверены, что если сторонам удастся договориться, то выиграет от этого глава России Владимир Путин.
По их мнению, Вашингтон пытается загладить свою вину перед европейскими партнерами за причиненные проблемы, чтобы наладить с ними отношения. Однако если сделка состоится, то Европа увидит, что сотрудничать с Россией безопасно, ведь это никак не отразится на отношениях с США. Тогда поводов для контактов станет куда больше, чего, по мнению американцев, допустить нельзя.
В NI уверены, что завершение строительства "Северного потока – 2" ударит на долгие годы по отношениям между Европой и США. Ведь уже сейчас Россия контролирует 40% европейского газового рынка, после запуска "СП-2" и полного завершения строительства "Турецкого потока" эта доля увеличится до 70%.
Авторы материала утверждают, что Москва использует энергоресурсы как оружие в политике. В результате другие страны, идущие на контакт с Россией, отказываются от своих амбиций и желаний присоединиться к западным союзам. А вот для Германии газопровод – это уже вопрос денег. Ведь немецкие компании будут получать прибыль от транзита голубого топлива. Американцы уверены, что Европа лицемерит с этим проектом, ведь параллельно ведутся разговоры о том, чтобы перевести экономику в зеленый сектор. Вот тут-то, мимоходом отмечают авторы, американский СПГ и пришел бы на выручку. Но Байден собирается помочь России, а не своему бизнесу, негодуют журналисты.
Издание полагает, что нужно вести разговоры не об отмене американских санкций против проекта, а о том, почему европейцы сотрудничают с россиянами.

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