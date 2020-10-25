В США обещают разбить ПВО России с первых часов столкновения: Раскрыто главное оружие НАТО

Специалисты американской стратегической аналитической корпорации RAND в новом отчёте назвали единственный отечественный самолёт, который можно эффективно задействовать в потенциальном столкновении с Россией на территории Европы.

Речь об истребителе F-35. Утверждается, что он в условиях возможных боевых действий сможет подорвать работу российских средств противовоздушной обороны и внесёт заметный вклад в разгром противника буквально в самом начале противостояния.

Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с РФ улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения, - считают специалисты из США.

В связи с этим государства Североатлантического альянса, в которые осуществляются или только будут осуществляться поставки F-35, должны будут укрепить свои военно-воздушные силы для проведения в дальнейшем совместных с Пентагоном манёвров с участием данного самолёта, подчёркивают эксперты RAND.