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В США обещают разбить ПВО России с первых часов столкновения: Раскрыто главное оружие НАТО

25 октября 2020, 14:55  •  185 • Политика
В США обещают разбить ПВО России с первых часов потенциального столкновения на территории Европы. Раскрыто главное оружие НАТО, которое может быть задействовано для этого в возможном военном конфликте с РФ. Речь об американском истребителе F-35.
Специалисты американской стратегической аналитической корпорации RAND в новом отчёте назвали единственный отечественный самолёт, который можно эффективно задействовать в потенциальном столкновении с Россией на территории Европы.
Речь об истребителе F-35. Утверждается, что он в условиях возможных боевых действий сможет подорвать работу российских средств противовоздушной обороны и внесёт заметный вклад в разгром противника буквально в самом начале противостояния.
Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с РФ улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения, - считают специалисты из США.
В связи с этим государства Североатлантического альянса, в которые осуществляются или только будут осуществляться поставки F-35, должны будут укрепить свои военно-воздушные силы для проведения в дальнейшем совместных с Пентагоном манёвров с участием данного самолёта, подчёркивают эксперты RAND.

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