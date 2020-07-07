В США новый "раскол": Байден разругался с демократами из-за наркотиков

В США демократы разругались из-за вопроса о легализации наркотиков. Большинство партии поддерживает идею, кандидат в президенты от партии - решительно против. Подробности сообщает издание The Atlantic.

Речь идёт о легализации марихуаны в США. Эту инициативу поддерживает большинство молодых американцев, а также чернокожее население США. Данная тема могла бы переманить большинство на сторону Демократической партии, однако против выступает лично кандидат от демократов в президенты США Джо Байден.

Дело в том, что Байден является убеждённым трезвенником, так как его отец в своё время боролся с алкогольной зависимостью. Кроме того, сыну Байдена пришлось также пройти через нечто подобное - он боролся с зависимостью от наркотиков. По этим причинам легализация марихуаны в США является болезненным вопросом для кандидата в президенты США, пишет Nation News.

Напомним также, что за несколько месяцев до грядущих выборов нового американского президента Верховный суд США изменил правила голосования. Он разрешил властям штатов отстранять выборщиков, голосующих "не за того кандидата".