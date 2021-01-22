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В США новый хозяин, и это даже не Байден: право рулить получили "частные лица"
22 января 2021, 14:00 • 111 • Политика
Последние события в США подтвердили, что страной управляет вовсе не президент и даже не Конгресс с сенатом наперевес. Реальная власть у "частных лиц", которые лишь позволяют создавать видимость главенства, например, нового американского президента Джо Байдена. О проблеме власти "частных компаний" сегодня говорили в Общественной палате России в рамках круглого стола "Заблокировать нельзя помиловать".
Автор:
Ольга Сергеева
Исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина подчеркнула в своём докладе, что международные ИТ-компании перестали скрывать свои намерения влиять на решения государств.
Реальная борьба с распространением деструктивной информации в соцсетях тем временем не ведётся. Борьба с опасным контентом будто бы и не является целью корпораций. Главное – влиять на политические решения. Но имеют ли на это право частные лица? Едва ли... Ведь они ограничивают ещё и свободу слова граждан.
"Сам факт того, что генеральный директор или простой сотрудник некой ИТ-компании может отключить микрофон у президента США – у, казалось бы, недостижимой политической фигуры для всего мира, удивляет. К тому же не было каких-то дополнительных проверок и разумных объяснений. Это вызывает колоссальное недоумение не только внутри России, но и во всём мире. Это очередное подтверждение власти этих платформ и доказательство глубокой слабости организации жизни всего мирового сообщества в цифровом мире. Эти события показали, что нельзя сидеть сложа руки и полагаться на добрую волю, искусную интерпретацию закона ИТ-платформами. Мы должны определить чёткие правила игры и организовать цифровое пространство так, чтобы были права, обязанности и гарантии безопасности граждан", – подчеркнула Екатерина Мизулина.
А нам-то что? Пусть в США блокируют...
Почему события в США, связанные с блокировками, так важны для России? Например, потому что американская корпорация Google делает всё возможное, чтобы получить рычаги влияния и в нашей стране. Инструментом, в том числе, стала платформа YouTube, где право слова предоставляется лишь нужным пользователям. А настроенные патриотично в отношении России и просто высказывающие иную точку зрения, неприятную Google, блокируются. Так был заблокирован и канал Царьграда в YouTube. Когда канал достиг статуса миллионника и, очевидно, получил бОльшее влияние на аудиторию, YouTube ликвидировал весь наш контент. Спор с Google "Первый русский" решает в суде. И поведение представителей корпорации показывает, что есть все шансы на победу. Дело в том, что защитники Google на одном из заседаний просто сбежали, чтобы не получить повестку на следующее заседание.
"Они заявили, что рассмотрение иска – вне юрисдикции российского суда. Потому что у Google нет договорных отношений с телеканалом Царьград, – объяснял учредитель "Первого русского" Константин Малофеев. – Но суд вынес определение: Google обязан исполнять законы России в рамках заключаемых с пользователями интернета соглашений. Представитель Роскомнадзора в судебном процессе поддержал все исковые требования Царьграда о разблокировке канала в полном объёме".
Фактически Google зарабатывает деньги в России, но отказывается подчиняться законам нашей страны. Удивительно, но действенных инструментов борьбы с подобной политикой не было. Потому и был разработан закон, дающий возможность блокировать интернет-платформы, допускающие цензуру в отношении российских пользователей. Так, блокировка YouTube перестала быть мифом – сервис в шаге от подобной меры, конечно, если не начнёт работать по законам России.
Если перейти на язык юристов, кратко суть законопроекта излагает портал Право.ру:
Стоит подчеркнуть – никто не преследует цель уничтожить Google на территории России, напротив, корпорации дают шанс. Просто нужно увидеть своё окно возможностей. Об этом, в частности, говорил один из разработчиков закона председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн:
"Законопроект не о блокировке сайтов, а о противодействии интернет-цензуре. Блокировка сайтов - лишь одна из возможностей реагирования России, Роскомнадзора на проявление актов интернет-цензуры и других недружественных действий".
Среди других инструментов влияния на Google и другие ИТ-корпорации – замедление трафика на территории России или, например, наложение административного наказания.
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