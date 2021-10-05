В США никак не могут смириться: Госдеп высказался о закачке газа в "Северный поток - 2"

В Госдепартаменте США дали ответ на начало закачки газа в "Северный поток - 2".

США продолжат выступать против газопровода "Северный поток - 2" даже после начала перекачки газа по трубе, заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

В США не стали комментировать сведения о начале заполнения газом трубы. "Мы продолжаем выступать против этого трубопровода, мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации", - отметил американский дипломат.

4 октября энергетическое агентство Дании заявило, что "Северный поток - 2" выполнил все требования и может эксплуатироваться, передаёт "РИА Новости".

После сообщений о начале заполнения в Европе резко снизилась цена на газ: на торгах в понедельник цена упала на 70 долларов, до 1124 долларов за кубометр.