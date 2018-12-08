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В США не обрадовались решению ОПЕК снизить добычу нефти - Госдеп
08 декабря 2018, 04:39 • 91 • Политика
Госдеп прокомментировал решение ОПЕК о сокращении добычи нефти. Сообщается, что США совсем не рады и негативно относятся к произошедшему.
США считают решение ОПЕК о сокращении добычи нефти ограничением свободного рынка и негативно относятся к подобным действиям. С соответствующим заявлением выступила помощница госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк.
Отмечается, что Вашингтон уже несколько десятилетий выступает против методов и подходов нефтяного картеля. По мнению правительства США, цену на нефть должны определять "рыночные силы".
Стоит отметить, что в США, при всем вышесказанном, действуют заградительные пошлины на металлы и ряд других товаров, в основном из Китая и Европы. Как это согласуется с заявлениями о недопустимости ограничений свободной торговли - не совсем понятно.
Напомним, что в пятницу страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти. Данное решение за день повысило цены на черное золото сразу на 5%.
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