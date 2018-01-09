В США назван человек, виновный в трагедии Украины, – Джозеф Байден

В феврале 2014 года на Украине произошла не демократическая революция, а вооружённый государственный переворот. Мало того, этот переворот и свержение законного президента в Киеве были осуществлены под непосредственным руководством США. А кризис, «который развернулся после этого, привёл Украину к разрушению во всех сферах». Именно к таким выводам пришёл американский политик, публицист и историк почётный профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов Стивен Коэн (Stephen Cohen).

Стивен Коэн и радиоведущий Джон Бэчелор (John Batchelor) четвёртый год ведут дискуссии на тему новой холодной войны между США и Россией.

По мнению Коэна, украинский кризис, который привёл к воссоединению Крыма с Россией, а также к началу опосредованной войны между США и РФ на востоке Украины, является знаковым событием ХХI века.

Этот кризис переместил новую холодную войну к самым границам России и поставил Украину на грань экономического краха. Тысячи украинцев погибли, миллионы лишились своих домов, а большинство граждан страны отчаянно пытаются вернуться к тому уровню жизни, который был у них до 2014 года. События эти также привели к наращиванию военного потенциала НАТО у западных границ России, например в Прибалтике, что только усиливает напряжённость в регионе.

Но всего этого не знают американцы. Потому что историю украинского кризиса искажают политические мифы и профессиональная некомпетентность американских СМИ, уверен Стивен Коэн.

По его мнению, существуют две противоположные версии украинского кризиса. Первая версия – версия Вашингтона и Киева, согласно которой причиной всему стала «агрессия» Кремля и президента России Владимира Путина.

Согласно второй версии – российской – причиной всему стала «агрессия» Евросоюза и НАТО, за которыми стоит Вашингтон. Причём российская версия, считает Коэн, «является более близкой к историческим реалиям 2013-2014 годов». Ведь в январе 2014 года у Путина, который тогда готовился к Олимпийским играм в Сочи, не было никаких причин провоцировать масштабный международный кризис с Западом или с Украиной. Тем более что «Россия и Украина имеют многовековые культурно-исторические связи, принадлежат одной цивилизации. И возникновение украинского кризиса – это удар по единству этой цивилизации, призванный расколоть её, если не уничтожить». Можно только догадываться, что под определением «одна цивилизация» Коэн подразумевает Русский мир.

Учёный напоминает, что именно Россия старалась убедить Евросоюз сделать экономическое соглашение с Украиной «трёхсторонним», включающим Москву, чтобы сохранить обширные торговые связи между Украиной и Россией. Однако лидеры Евросоюза внушили Киеву, что ему необходимо сделать выбор между Россией и Западом. В течение многих лет Вашингтон вкладывал миллиарды долларов в Украину, и «марш» на Украину начался задолго до событий на майдане. Ну а Янукович был вовсе не прокремлёвским ставленником, каким его изображают американские СМИ. Это ещё один миф для американского обывателя. Таков взгляд на украинские события Стивена Коэна.

А за день до того, как вооружённая толпа вынудила Януковича бежать из страны, при посредничестве министров иностранных дел трёх стран Евросоюза он подписал соглашение, которое должно было способствовать мирному выходу из кризиса путём формирования коалиционного правительства вместе с оппозиционными лидерами и проведения досрочных президентских выборов. Таким образом, инструмент демократического урегулирования кризиса был готов. Почему ни одна из западных сторон не стала защищать своё собственное соглашение, настаивая на необходимости соблюдать его условия, до сих пор до конца не ясно, отмечает The Nation, где публикуются дискуссии Коэна с Бэчелором.

«Нам необходимо рассеять ещё один миф. Захват резиденции Януковича был спровоцирован снайперами, которые убили около 80 протестующих и полицейских на майдане. Долгое время считалось, что тех снайперов отправил Янукович, однако сейчас практически доказано, что те снайперы были бойцами неофашистской группировки «Правый сектор» (запрещена в России. – Ред.)», – говорит Коэн. Украинский кризис, по его словам, стал просто антироссийской провокацией у самых границ России, в сфере её ближайших интересов. И провокацию эту осуществил Вашингтон.

По мнению Коэна, ситуацию усугубляет то, что администрация Трампа обещает предоставить Киеву летальное оружие по совершенно надуманному предлогу «удержать Путина от дальнейшей агрессии против Украины». И Киев истолкует поставки американского оружия как зелёный свет от Вашингтона для начала новой наступательной операции в Донбассе, что снова завершится военным фиаско для Киева.

Профессор называет и человека, несущего личную ответственность за всё, происходящее сегодня на Украине. Это бывший вице-президент Джозеф Байден (Joseph Biden), которого президент Обама назначил ответственным за «украинский проект». Это тот самый Байден, который в феврале 2014 года посоветовал демократически избранному президенту Украины Виктору Януковичу уйти в отставку и бежать из страны.

Что же касается того правительства, которое захватило власть на Украине при помощи Вашингтона, то власть эта насквозь коррумпирована, не поддаётся реформам, а сам президент Порошенко крайне непопулярен среди украинцев, заключает Коэн.