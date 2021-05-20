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В США назвали вероятные сроки встречи Байдена и Путина

20 мая 2021, 07:10  •  121 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вероятные сроки встречи американского президента Джо Байдена с лидером России Владимиром Путиным.
По словам Блинкена, встреча может состояться уже в ближайшие недели. Об этом он заявил в интервью исландскому информационному агентству RUV.
"Вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, и мы [с главой МИД России Сергеем Лавровым] хотим поговорить об этом", - сказал он.
При этом госсекретарь США добавил, что Соединённые Штаты "были бы счастливы иметь прочные и предсказуемые отношения с Россией". По его словам, конфликтные отношения не служат ничьим интересам.

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