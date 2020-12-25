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В США назвали три причины бояться России: Политолог указал главную

25 декабря 2020, 12:15  •  46 • Политика
The Wall Street Journal рассказал, почему США стоит бояться России. "Россия предлагает миру альтернативный путь развития общества… В этом и есть суть самого большого страха западных элит", - уверен политолог Руслан Осташко.
У США сложилось ложное представление о России как о слабой и приходящей в упадок стране, считают авторы американского издания The Wall Street Journal. Оно призывает политиков не недооценивать мощь русских и называет три причины для этого.
Ежедневная деловая газета пишет, что многие в США по-прежнему находятся в плену стереотипов холодной войны и в глазах американцев Россия не выглядит опасной. Однако страна сильно изменилась за прошедшие годы, подчёркивает издание.
Первая причина опасаться России заключается в том, что многие страны мира получают нефть и газ из РФ, а под контролем Москвы находится большая часть нефте- и газопроводов. Это позволяет российским властям влиять на мировую экономику.
Вторая причина - Россия является одним из крупнейших экспортёров в мире. Речь идёт о поставках зерна, никеля, древесины, алмазов, химикатов, горного оборудования и прочего. Кроме того, Россия поставляет оружие, причём даже странам НАТО.
Многие страны мира видят в России альтернативу американской и европейской вседозволенности. Им нравится сдержанная политика государства,
- называет третью причину The Wall Street Journal.
Как ни странно, с изданием полностью согласен политолог Руслан Осташко. Он считает, что именно альтернатива западной модели развития, которую демонстрирует всему миру Россия, является главной причиной страха властей США и Европы.
Россия предлагает миру альтернативный путь развития общества. США и Европе этот путь не нравится. Если рядовые жители там поймут, что картинка в реальности не сходится с обещаниями, население потребует смены власти. В этом и есть суть самого большого страха западных элит,
- сказал Руслан Осташко в беседе с Nation News.

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