У США сложилось ложное представление о России как о слабой и приходящей в упадок стране, считают авторы американского издания The Wall Street Journal. Оно призывает политиков не недооценивать мощь русских и называет три причины для этого.

Ежедневная деловая газета пишет, что многие в США по-прежнему находятся в плену стереотипов холодной войны и в глазах американцев Россия не выглядит опасной. Однако страна сильно изменилась за прошедшие годы, подчёркивает издание.

Первая причина опасаться России заключается в том, что многие страны мира получают нефть и газ из РФ, а под контролем Москвы находится большая часть нефте- и газопроводов. Это позволяет российским властям влиять на мировую экономику.

Вторая причина - Россия является одним из крупнейших экспортёров в мире. Речь идёт о поставках зерна, никеля, древесины, алмазов, химикатов, горного оборудования и прочего. Кроме того, Россия поставляет оружие, причём даже странам НАТО.

Многие страны мира видят в России альтернативу американской и европейской вседозволенности. Им нравится сдержанная политика государства,

- называет третью причину The Wall Street Journal.

Как ни странно, с изданием полностью согласен политолог Руслан Осташко. Он считает, что именно альтернатива западной модели развития, которую демонстрирует всему миру Россия, является главной причиной страха властей США и Европы.

Россия предлагает миру альтернативный путь развития общества. США и Европе этот путь не нравится. Если рядовые жители там поймут, что картинка в реальности не сходится с обещаниями, население потребует смены власти. В этом и есть суть самого большого страха западных элит,

- сказал Руслан Осташко в беседе с Nation News.