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В США назвали три потенциальных военных конфликта: без России не обошлось

08 декабря 2021, 03:40  •  87 • Политика
Влиятельное издание The Wall Street Journal пишет, что в ближайшее время война может вспыхнуть в трех точках мира — в Украине, Тайване и Иране.
В США рассматривают три возможных военных конфликта, которые могут вспыхнуть в мире в ближайшее время. Среди потенциальных горячих точек называется Украина. Американцы считают, что "в нее могут вторгнуться войска России". Об этом 6 декабря написала деловая газета The Wall Street Journal.
"Возможное вторжение России в Украину, давление Китая на Тайвань и шаткие переговоры по Ирану по ядерной программе представляют собой опасный момент для президента Байдена", — пишет автор Джеральд Сейб.
По мнению американского журналиста, Россия может развязать войну против Украины, причем в ближайшее время.
Также Сейб отмечает, что Тайвань на пороге военной кампании, которую может спровоцировать глава Китая Си Цзиньпинь. Иран он считает потенциальной "горячей точкой", если сорвутся переговоры по ядерной сделке. Возможное участие США в этих прогнозах журналист не уточняет.
Напомним, накануне Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели переговоры. Они обсуждали, в том числе, и вопрос об Украине. Разговор двух президентов продолжался примерно два часа.

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