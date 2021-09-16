В США назвали Россию главной угрозой ближайших десяти лет

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Москва продолжает оказывать сильнейшее давление на альянс, заявили в Конгрессе

Концепция стратегической безопасности Североатлантического альянса должна содержать положение о том, что Российская Федерация входит в число основных угроз для НАТО на ближайшие десять лет. Соответствующее заявление сделала кандидат в постпреды Соединенных Штатов при Альянсе Джулианн Смит, выступая на слушаниях по утверждению своей кандидатуры, которые состоялись 15 сентября в Конгрессе.

Чиновница заявила, что рассчитывает работать с союзниками США над этой важной задачей по разработке документа в случае своего назначения на должность. По словам Смит, последние изменения указанный проект претерпел десять лет назад. Однако столь изрядные сроки неприемлемы – речь идет о концепции, которая призвана отражать текущую обстановку в сфере безопасности, "особенно российскую агрессию".

Смит также выступила за включение в число угроз безопасности Соединенным Штатам кибератаки и деятельность КНР. Однако РФ, по ее словам, является самой опасной угрозой для евроатлантизма на геополитическом уровне, передает URA.ru.

После событий 2014 года на Украине НАТО, по словам кандидата, внесло большой вклад в противостояние российской стороне. Однако впереди осталось много работы, так как "агрессия продолжается".

"Нам необходимо призвать Россию к ответу за все действия, которые они принимает, используя весь доступный ей инструментарий в виде нарушения воздушного пространства альянса, устрашения и кибератак", – высказалась чиновница.

Смит также пообещала, что будет работать с союзниками над обеспечением безопасности в виде нейтрализации последствий запуска "Северного потока – 2", указав, что речь идет о "плохой сделке" и проекте, который якобы имеет геополитический характер, так как, с ее слов, призван подорвать энергобезопасность не только европейского пространства, но и, главным образом, Украины.

Ранее официальный спикер НАТО Оана Лунгеску призвала РФ и Белоруссию к "предсказуемости" на фоне военных учений "Запад-2021".