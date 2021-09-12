В США назвали "Северный поток - 2" оружием России против Европы: Волкер обещал санкции

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер обещал России ответные меры США и Германии в случае использования "Северного потока - 2" против Украины и Европы.

Если Россия будет использовать газопровод "Северный поток - 2" в качестве оружия против Украины и Европы, то США и Германия предпримут ответные меры. Об этом заявил в Киеве экс-спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

В ходе выступления в столице Украины американский дипломат отметил, что газопровод стоит воспринимать как оружие. Волкер подтвердил, что США продолжают вести борьбу против "Северного потока - 2".

"Но одно - говорить, а другое - что-то делать. И мы действительно должны что-то делать, чтобы изменить результаты этих действий. В немецко-американском заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу, и это грозит Украине", - цитирует интернет-издание "Главред" слова Волкера.

Ранее Царьград сообщал, что США пригрозили принять меры, если Москва заблокирует транзит газа через Украину, заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн.

О завершении строительства "Северного потока - 2" стало известно 10 сентября. Поставки по магистрали природного газа в Германию могут начаться уже в 2021 году.