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В США назвали причину утери мирового лидерства
02 июня 2021, 08:40 • 160 • Политика
Американский политолог и публицист Роберт Каплан назвал причину утери Вашингтоном мирового лидерства. Он отметил, что по этой же причине Штаты не смогут победить Россию и Китай.
В своей статье для Project Syndicate он заявил о том, что в XX веке США якобы одержали "триумфальную победу" над СССР, однако теперь им такой победы не видать. По словам публициста, всё дело в политическом расколе внутри США.
Во времена СССР США, по его словам, были политически сплочёнными. Он отметил, что вопрос соблюдения прав человека тогда объединил Штаты, однако теперь такой сплочённости в государстве нет.
"Политический центр был утрачен", - сказал он, заметив, что "Америка не будет иметь убедительной концепции глобального лидерства, которая могла бы выиграть в конкуренции с Китаем и Россией".
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