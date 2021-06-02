В США назвали причину утери мирового лидерства

Американский политолог и публицист Роберт Каплан назвал причину утери Вашингтоном мирового лидерства. Он отметил, что по этой же причине Штаты не смогут победить Россию и Китай.

В своей статье для Project Syndicate он заявил о том, что в XX веке США якобы одержали "триумфальную победу" над СССР, однако теперь им такой победы не видать. По словам публициста, всё дело в политическом расколе внутри США.

Во времена СССР США, по его словам, были политически сплочёнными. Он отметил, что вопрос соблюдения прав человека тогда объединил Штаты, однако теперь такой сплочённости в государстве нет.

"Политический центр был утрачен", - сказал он, заметив, что "Америка не будет иметь убедительной концепции глобального лидерства, которая могла бы выиграть в конкуренции с Китаем и Россией".