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В США назвали причину приостановки испытания вакцины от COVID-19: "Не из-за побочных эффектов"

29 сентября 2020, 21:00  •  39 • В мире
В США назвали причину, по которой были приостановлены испытания вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом, COVID-19. "Не из-за побочных эффектов", - заверяют в биотехнологической компании Inovio.
Приостановка произошла из-за претензий Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Специалисты потребовали от Inovio ответить на ряд вопросов о вакцине, которая в исследованиях обозначена как INO-4800. До тех пор, пока разъяснения не будут получены, клинические испытания не возобновятся.
"Заявка Inovio на проведение клинических испытаний нового лекарственного препарата в рамках фазы 2/3 частично приостановлена", - говорится в релизе биотехнологической компании.
В документе отмечено, что Inovio собирается устранить все претензии FDA в октябре. После этого управление в течение 30 дней примет решение о позволении или запрете дальнейших испытаний. Известно, что пауза случилась не из-за выявленных побочных эффектов, а по иным причинам. По каким именно, не сообщается.

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