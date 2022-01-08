В США назвали худший сценарий для НАТО от Путина

Журналисты американского издания The Wall Street Journal назвали худший сценарий для НАТО. Они уверены, что президент России Владимир Путин готов запугать.

Публикация, опубликованная на страницах газеты, посвящена переговорам России и США, которые будут касаться гарантий безопасности. По мнению американских журналистов, Вашингтон будет готов даже на мелкие уступки.

В статье признаётся, что кризис на Украине - это трагедия. Но США способны (и готовы) принести Киев в жертву. На первом плане для Белого дома - "сдерживание России" с целью "непоколебимости "западной безопасности".

Авторы публикации уверены, что Россия собирается "вторгнуться" на территорию Украины.

"Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить от Восточной Европы", - говорится в статье.