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В США назвали худший сценарий для НАТО от Путина
08 января 2022, 19:50 • 271 • Политика
Журналисты американского издания The Wall Street Journal назвали худший сценарий для НАТО. Они уверены, что президент России Владимир Путин готов запугать.
Публикация, опубликованная на страницах газеты, посвящена переговорам России и США, которые будут касаться гарантий безопасности. По мнению американских журналистов, Вашингтон будет готов даже на мелкие уступки.
В статье признаётся, что кризис на Украине - это трагедия. Но США способны (и готовы) принести Киев в жертву. На первом плане для Белого дома - "сдерживание России" с целью "непоколебимости "западной безопасности".
Авторы публикации уверены, что Россия собирается "вторгнуться" на территорию Украины.
"Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить от Восточной Европы", - говорится в статье.
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