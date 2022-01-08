Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан
"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Dail...
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
Главная / Политика

В США назвали худший сценарий для НАТО от Путина

08 января 2022, 19:50  •  271 • Политика
Журналисты американского издания The Wall Street Journal назвали худший сценарий для НАТО. Они уверены, что президент России Владимир Путин готов запугать.
Публикация, опубликованная на страницах газеты, посвящена переговорам России и США, которые будут касаться гарантий безопасности. По мнению американских журналистов, Вашингтон будет готов даже на мелкие уступки.
В статье признаётся, что кризис на Украине - это трагедия. Но США способны (и готовы) принести Киев в жертву. На первом плане для Белого дома - "сдерживание России" с целью "непоколебимости "западной безопасности".
Авторы публикации уверены, что Россия собирается "вторгнуться" на территорию Украины.
"Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить от Восточной Европы", - говорится в статье.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



271
Источник
Похожие новости
08 января 2022, 02:55
"Борцы с виранией" Казахстана разоблачены - снято на Украине
08 января 2022, 08:10
Захарова ответила на хамскую реплику Блинкена о русских в Казахстане: "Сложно остаться в живых"
08 января 2022, 12:15
Удар Западу под дых: Казахстан научил "бумажного тигра" кусаться
08 января 2022, 14:00
Бунт Зеленского против Байдена. Президент Украины решился?
08 января 2022, 00:35
Токаев: Силовики отбили шесть атак боевиков на Алма-Ату
08 января 2022, 08:10
Дугин о просчёте елбасы: "Начинали убедительно, а потом саботировали"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2022, 10:10
«Мы будем вынуждены несанкционированно отбирать российский газ» — Коболев
04 января 2022, 19:00
Климкин потребовал от Украины "выполнить то, что мы не хотим и не можем выполнить"
04 января 2022, 17:15
Козыри России против США и НАТО: Расстановку сил просчитали эксперты
06 января 2022, 03:05
Угроза идёт извне: Глава совета ОДКБ объяснил отправку сил в Казахстан
04 января 2022, 22:30
Токаев выступил с экстренным обращением к нации
03 января 2022, 09:45
Новый год принес украинцам поистине царские подарки
03 января 2022, 23:45
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.