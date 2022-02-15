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В США назвали главную ошибку киевских властей в "войне" с Россией: "Сейчас сожалеют"

15 февраля 2022, 10:30  •  393 • Политика
Корреспондент американского издания Time объяснил, какую ошибку допустили киевские власти, устроив истерику из-за предполагаемого "вторжения" России. Он уверен, что Украина просто хотела "больше помощи и внимания", но когда внимания стало слишком много, пожалела об этом.
Ситуация, спровоцированная нагнетанием обстановки из-за возможного "вторжения" России на Украину, паники и истерии, которую так старательно создавали киевские и западные СМИ, может выйти самой Украине боком. Так считает Саймон Шустер, обозреватель Time.
Он уверен, что Киев теперь вынужден расплачиваться за помощь Запада и уже жалеет о том, что заварил всю эту кашу. "Они увидели для себя возможность - "больше помощи и внимания" - и решили подыграть. Сейчас они сожалеют об этом. Внимания стало слишком много", - пишет журналист в своём Twitter.
Шустер уверяет, что эту информацию он получил напрямую от источника в окружении Владимира Зеленского. Он также добавил, что год назад американцы уже пытались раскрутить такой же фейк - "нападение" России, но тогда украинцы на эту провокацию не купились.

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