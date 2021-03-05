В США назвали единственный "недостаток" Ту-160: Искали его долго

National Interest назвал российский бомбардировщик Ту-160 самым быстрым и большим в мире. Недостатки самолёта американцам пришлось искать "с микроскопом".

Ужас, российский бомбардировщик Ту-160 - самый быстрый и самый большой из когда-либо построенных! Так описывает "Белого лебедя" американский военно-аналитический журнал National Interest.

В статье отмечается, что Ту-160 не является бомбардировщиком в классическом понимании этого слова. По словам аналитиков NI, "Белый лебедь" - это воздушная боевая платформа, способная запускать ракеты из дверей бомбового отсека, двигаясь со скоростью 2+ Маха.

Это единственный бомбардировщик советской конструкции, который не несёт какого-либо защитного оружия, хотя его колоссальная грузоподъёмность в 88 000 фунтов позволяет нести головокружительный набор обычных и/или ядерных вооружений,

- пишет издание.

Но американцы не были бы американцами, если хотя бы не попытались добавить ложку дёгтя. Автор статьи очень старался найти хоть какой-нибудь недостаток и после долгих поисков "с микроскопом" всё-таки один обнаружил.

Хотя в конструкции Ту-160 нет серьёзных конструктивных недостатков, одним из них является то, что он не незаметный,

- говорится в статье.

Проще говоря, в упрёк "Белому лебедю" ставят тот факт, что он не "стелс". Однако нужна ли вообще Ту-160 пресловутая "невидимость", учитывая, для каких целей разработан самолёт, - вопрос открытый.