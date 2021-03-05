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В США назвали единственный "недостаток" Ту-160: Искали его долго
05 марта 2021, 18:45 • 471 • Политика
National Interest назвал российский бомбардировщик Ту-160 самым быстрым и большим в мире. Недостатки самолёта американцам пришлось искать "с микроскопом".
Ужас, российский бомбардировщик Ту-160 - самый быстрый и самый большой из когда-либо построенных! Так описывает "Белого лебедя" американский военно-аналитический журнал National Interest.
В статье отмечается, что Ту-160 не является бомбардировщиком в классическом понимании этого слова. По словам аналитиков NI, "Белый лебедь" - это воздушная боевая платформа, способная запускать ракеты из дверей бомбового отсека, двигаясь со скоростью 2+ Маха.
- пишет издание.
Но американцы не были бы американцами, если хотя бы не попытались добавить ложку дёгтя. Автор статьи очень старался найти хоть какой-нибудь недостаток и после долгих поисков "с микроскопом" всё-таки один обнаружил.
- говорится в статье.
Проще говоря, в упрёк "Белому лебедю" ставят тот факт, что он не "стелс". Однако нужна ли вообще Ту-160 пресловутая "невидимость", учитывая, для каких целей разработан самолёт, - вопрос открытый.
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