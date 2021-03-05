Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донб...
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последс...
Главная / Политика

В США назвали единственный "недостаток" Ту-160: Искали его долго

05 марта 2021, 18:45  •  471 • Политика
National Interest назвал российский бомбардировщик Ту-160 самым быстрым и большим в мире. Недостатки самолёта американцам пришлось искать "с микроскопом".
Ужас, российский бомбардировщик Ту-160 - самый быстрый и самый большой из когда-либо построенных! Так описывает "Белого лебедя" американский военно-аналитический журнал National Interest.
В статье отмечается, что Ту-160 не является бомбардировщиком в классическом понимании этого слова. По словам аналитиков NI, "Белый лебедь" - это воздушная боевая платформа, способная запускать ракеты из дверей бомбового отсека, двигаясь со скоростью 2+ Маха.
Это единственный бомбардировщик советской конструкции, который не несёт какого-либо защитного оружия, хотя его колоссальная грузоподъёмность в 88 000 фунтов позволяет нести головокружительный набор обычных и/или ядерных вооружений,
- пишет издание.
Но американцы не были бы американцами, если хотя бы не попытались добавить ложку дёгтя. Автор статьи очень старался найти хоть какой-нибудь недостаток и после долгих поисков "с микроскопом" всё-таки один обнаружил.
Хотя в конструкции Ту-160 нет серьёзных конструктивных недостатков, одним из них является то, что он не незаметный,
- говорится в статье.
Проще говоря, в упрёк "Белому лебедю" ставят тот факт, что он не "стелс". Однако нужна ли вообще Ту-160 пресловутая "невидимость", учитывая, для каких целей разработан самолёт, - вопрос открытый.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



471
Источник
Похожие новости
05 марта 2021, 11:25
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А если хорошо по зубам?"
05 марта 2021, 09:35
Академию президента России захватил Запад
05 марта 2021, 03:10
"Это враги народа?": Отмена летнего времени лишит украинцев миллиардов гривен
05 марта 2021, 01:20
США готовят новое "отравление "Новичком": Кто станет жертвой, рассказал военный эксперт
05 марта 2021, 15:05
"Сколько можно?": Бастрыкин одной цифрой свёл на нет санкции Запада против себя
05 марта 2021, 03:10
"Они искажают данные": Политолог назвал виновников резких слов главы МИД Германии о Крыме
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2021, 04:45
"Ой, извините": Джо Байден признался, что не понимает, о чём говорит и где находится
28 февраля 2021, 05:30
"Ва-а-а!": Испанцы, увидев учения русских, призвали военных проснуться
04 марта 2021, 10:40
Кедми - о распаде России: "Осталось четыре года"
28 февраля 2021, 01:50
"Не утихают перестрелки, временами взрывы": Донбасс под массированным огнём ВСУ
26 февраля 2021, 21:15
"Будем бить": Кедми перевёл грозное предупреждение Путина Западу
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
02 марта 2021, 00:55
Берлин в патовой ситуации: А что, если русские начнут мстить - Advance
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.