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В США назвали два "тормоза" для вступления Украины в НАТО

04 июля 2021, 16:15  •  224 • Политика
Американские аналитики в отчёте исследовательской службы Конгресса США назвали два "тормоза", которые мешают Украине вступить в НАТО.
В отчёте исследовательской службы Конгресса США, который имеется в распоряжении RT, говорится, что украинская армия долгое время была ослаблена, но за счёт проведения реформ, положение удалось улучшить.
Так, более-менее решается вопрос с недостатком финансирования и халатным отношением к вопросам армии чиновников, пишут американские аналитики. Они считают, что эти проблемы стали решаться после 2014 года, в том числе при помощи Североатлантического альянса и Вашингтона.
Сейчас Киев пытается бороться с коррупцией и повышает профессионализм своих военных, однако существует два "тормоза", мешающих проведению этих реформ и вступлению Украины в НАТО.
Это "советское наследие Украины", то есть устаревшая техника, а также потенциальная "угроза" со стороны России, считают американские аналитики.
В Вашингтоне намерены более детально изучить военные возможности Киева, чтобы дать ему рекомендации по дальнейшим направлением работы на пути вступления в НАТО.

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