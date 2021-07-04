В США назвали два "тормоза" для вступления Украины в НАТО

Американские аналитики в отчёте исследовательской службы Конгресса США назвали два "тормоза", которые мешают Украине вступить в НАТО.

В отчёте исследовательской службы Конгресса США, который имеется в распоряжении RT, говорится, что украинская армия долгое время была ослаблена, но за счёт проведения реформ, положение удалось улучшить.

Так, более-менее решается вопрос с недостатком финансирования и халатным отношением к вопросам армии чиновников, пишут американские аналитики. Они считают, что эти проблемы стали решаться после 2014 года, в том числе при помощи Североатлантического альянса и Вашингтона.

Сейчас Киев пытается бороться с коррупцией и повышает профессионализм своих военных, однако существует два "тормоза", мешающих проведению этих реформ и вступлению Украины в НАТО.

Это "советское наследие Украины", то есть устаревшая техника, а также потенциальная "угроза" со стороны России, считают американские аналитики.

В Вашингтоне намерены более детально изучить военные возможности Киева, чтобы дать ему рекомендации по дальнейшим направлением работы на пути вступления в НАТО.