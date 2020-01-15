В США назвали дату начала слушаний по импичменту Трампу в сенате

Об этом сообщил журналистам спикер сената Митч Макконнел. Как только документы по импичменту поступят в сенат, сразу начнется подготовка к слушаниям, чтобы в следующий вторник, 21 января, можно было начать рассмотрение этого дела.

О дате передачи дела об импичменте Трампу в сенат ранее сообщил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис. В то же время известно, что Нэнси Пелоси планирует 15 января провести голосование по этому поводу. При этом, как пишет газета Politico, спикер палаты представителей не смогла назвать обвинителей из числа депутатов. По словам Пелоси, "пока она не готова это сделать".

Между тем стало известно, что вместе с обвинительным заключением по делу Дональда Трампа демократы намерены передать в сенат очередную партию документов для проведения судебного процесса в рамках процедуры импичмента.

Речь идет о двух флешках, которые содержат записи телефонных разговоров и данные, полученные от предпринимателя Льва Парнаса, выполнявшего на Украине, как полагают в комитете по разведке, поручения Рудольфа Джулиани, личного адвоката Дональда Трампа. Сообщается, что эти дополнительные материалы были получены от самого Парнаса, подозреваемого в попытке добиться отставки посла США на Украине Марии Йованович.

Напомним, в США в сентябре вокруг телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским разгорелся крупный политический скандал, который дал повод палате представителей запустить процедуру импичмента в отношении американского президента.

О начале процедуры 24 сентября текущего года сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, обвинившая президента США в предательстве и нарушении "целостности выборов". В нижней палате конгресса демократы обладают большинством голосов.

Как сообщали Nation News, сенат США, в котором большинство представляют республиканцы, не сможет отказаться рассматривать вопрос об импичменте Трампу в том случае, если нижняя палата, находящаяся под контролем демократов, проголосует за эту процедуру.

В ходе больше похожих на театральные представления многочисленных слушаний, на которые вызывались только нужные демократам свидетели, они нарисовали ужасную картину, согласно которой "США управляет страшный преступник, который должен сидеть в тюрьме".

Подавив сопротивление республиканцев, демократы палаты представителей в середине декабря прошлого года вынесли Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.