В США назвали 5 подводных лодок, способных завершить историю человечества

Существует пять типов субмарин, которые благодаря своему мощному вооружению могут привести к завершению истории человечества. Это – российские и американские атомные подводные лодки.



В популярном американском журнале The National Interest появилась статья о типах субмарин, способных уничтожить человечество.







Конечно, американские эксперты первым делом расхвалили субмарины ВМС США.







«Огайо»

Класс атомных подводных лодок третьего поколения «Огайо» поступил на вооружение ВМС США еще в годы Холодной войны. С 1981 по 1997 гг. субмарины исправно выпускались в серии, составив основу боевой мощи атомного подводного флота Соединенных Штатов. 14 из 18 находящихся в строю субмарин вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами системы «Трайдент». На каждой субмарине – по 24 такие ракеты. Остальные 4 подлодки вооружены крылатыми ракетами.



С 2016 года девять субмарин класса «Огайо» дислоцируются в Тихом океане, еще пять – в Атлантическом океане. Всего на вооружении ВМС США планируется оставить 14 из 18 подводных лодок данного типа. Авторы The National Interest пишут, что одна такая лодка способна за полчаса уничтожить 288 целей размером с город, стерев их с лица земли.



«Колумбия»

Поскольку АПЛ «Огайо» уже признаны устаревающими, в 2020 году США начнут строительство новой атомной подводной лодки с баллистическими ракетами класса «Колумбия». К 2031 году военно-морское командование рассчитывает получить первую такую подводную лодку, а находиться на вооружении американского флота субмарины подобного класса будут практически до самого конца XXI века.

Новые ПЛАРБ будут побольше лодок «Огайо», но при этом на каждой из субмарин будет размещено по 16 ракет системы «Трайдент». Как и «Огайо», субмарина сможет поражать самые разные цели, уничтожая целые города. Кстати, новые субмарины будут использовать ряд компонентов подлодок класса «Вирджиния».







АПЛ проекта 955 «Борей»

Авторы журнала The National Interest подчеркивают, что Россия всеми силами старается сохранить паритет с США в одном направлении и это направление – ядерное оружие. Среди самых опасных российских атомных подводных лодок первыми называют субмарины проекта 955 «Борей». По утверждению американцев, «Борей» - самые тихие российские подлодки с баллистическими ракетами на борту. Каждая субмарина оснащена 16 ракетами «Булава».



АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин»

Основной морской составляющей ядерной триады России пока остаются подводные лодки проекта 667БДРМ «Дельфин». Каждая такая лодка имеет на вооружении 16 баллистических ракет R-29RMU. Субмарина может запускать ракеты в любом направлении и из любого положения, в том числе и с глубины 55 метров. Всего с 1984 по 1990 годы было выпущено 7 таких подводных лодок. В 2010-2018 гг. каждая из лодок прошла ремонт.



АПЛ проекта 885 (08850) «Ясень»

Российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения «Ясень» начала проектироваться еще в конце 1970-х годов, но головная субмарина проекта была принята в состав ВМФ России только в июне 2014 года. По мнению экспертов, «Ясень» можно сравнить с американскими подлодками класса «Вирджиния», а по спектру выполняемых задач – с подводными лодками класса «Огайо». Лодка вооружена крылатыми ракетами 3М-55 «Оникс», 3М-14 «Циркон» или 3М-14 «Калибр». АПЛ К-560 «Северодвинск», как считают американцы, может приблизиться на 2000 км к восточному побережью США и, ударив по американской территории, поразить цели вплоть до района Великих озер.



Таким образом, американские авторы все же оставляют «лидерство» по наиболее мощным и опасным подводным лодкам за Россией. Ведь субмарины класса «Колумбия» в строй еще не встали. Получается, что против 3 российских классов наиболее опасных подлодок США располагают только одним – классом «Огайо».





