В США нашли выход из спора вокруг "Северного потока-2"

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Американцы последовательны в своей политике в отношении российского газопровода

В администрации нового президента США Джо Байдена нашли соломоново решение по "Северному потоку-2". В Вашингтоне предложили остановить действие американских санкций в отношении участников проекта и само строительство газопровода. И все ради урегулирования конфликта между Штатами и ЕС по данному вопросу.



С такой инициативой выступил советник Байдена Николас Бернс, который консультировал демократа по внешнеполитическим вопросам во время предвыборной кампании.

"Европейцы должны приостановить строительство "Северного потока-2", а американцы – действие санкций", – заявил он в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Бернс считает, что такой шаг позволит новой администрации США "доверительно и прагматично говорить" с правительством ФРГ и другими странами, принимающими участие в проекте, передает "Интерфакс".

Также сегодня на тему санкций высказались и в Берлине. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, немецкая сторона готова обсуждать с новым американским руководством вопрос рестрикций против "СП-2".

Министр напомнил, что в принятом в прошлом декабре в Штатах законе об очередном пакете ограничений предполагается проведение дискуссий по санкционной проблематике на уровне правительств.

"Мы считаем это позитивным решением и, конечно, мы хотим, как только новая администрация приступит к работе, обсуждать и эту тему с коллегами в Вашингтоне", – цитирует РИА "Новости" Хааса.

Добавим, оператор проекта "СП-2" Nord Stream 2 AG определит сроки возобновления строительства газопровода на датском участке в конце января – начале февраля, написала газета Handelsblatt.

Между тем, согласно утвержденному расписанию укладки труб, они должны начаться во второй половине января, сообщает "Интерфакс". Отрезок в водах Дании на Балтике предполагается завершить в середине последней недели мая. Далее работы начнутся в Германии.

