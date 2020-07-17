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В США нашли способ остановить "Северный поток - 2"
17 июля 2020, 23:00 • 43 • Политика
Американские политики продолжают пугать Старый Свет зависимостью от Москвы
Реализации проекта "Северный поток – 2" еще можно помешать, поскольку российская труба вредит Европе и США. Об этом заявил экс-советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
Он сокрушается, что глава государства Дональд Трамп все время лишь говорил про необходимость введения санкции в отношении "СП – 2", но так и не сделал этого.
"Я думаю, что это остановило бы трубопровод. И он еще не достроен. Его еще можно остановить. Это наносит стратегический ущерб Европе и США", – считает Болтон.
Экс-соратнику Трампа был задан вопрос, что движет Вашингтоном в его борьбе против российского газопровода – опасения, что Германия и ЕС попадут в энергетическую зависимость от РФ, или данный вопрос больше связан с бизнесом и "американскими надеждами" продавать свой сжиженный газ Старому Свету.
На это Болтон откровенно ответил, что "и то, и другое".
Напомним, в среду, 15 июля, госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон опубликовал рекомендации в рамках закона о санкциях в отношении Москвы, включив в документ "СП – 2" и вторую нитку "Турецкого потока".
В Германии назвали подобные рестрикции "вымогательством" и вмешательством в суверенные дела европейских стран. Ограничительные меры могут коснуться 120 компаний разных стран континента.
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