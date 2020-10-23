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В США нашли повод для новых санкций против России

23 октября 2020, 15:15  •  85 • Политика
Фото: Утро.ру
История с Навальным напомнила американцам о принятых ранее законах
Сенаторы США призвали Вашингтон не отставать от Брюсселя и ввести санкции против России за отравление Алексея Навального. По мнению группы американских законодателей, Москва виновна в несоблюдении обязательств по химоружию и нарушает права человека.
В письме, адресованном госсекретарю США Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину, указывается, что у США уже есть отличный инструмент – Акт Магнитского. Его можно использовать и против тех, кто покушался на "самого известного критика" Кремля. Конкретные имена российских чиновников, которых нужно внести в санкционный список, не называются.
Обращение подписали как представители Демократической партии США – Бен Кардин, Крис Кунс, Дик Дурбин, так и Республиканской – Митт Ромни, Рождер Уикер, Марко Рубио, уточняет RT. Они напомнили, что, помимо Акта Магнитского, у США есть закон о контроле за химбиовооружении. Его тоже можно использовать для введения антироссийских ограничений.
Ранее Конгресс США приветствовал решение Совета ЕС о введении персональных санкций против 6 граждан РФ и одного НИИ из-за дела Навального. Позже аналогичные меры ввела Великобритания.
Накануне президент РФ Владимир Путин, комментируя санкционную политику Запада в отношении РФ, отметил, что Москву эти меры мало волнуют, главное для нее "не простудиться на похоронах" нынешних недоброжелателей.
При этом Путин отверг подозрения, что на Навального покушались российские власти. По его словам, он лично распорядился выпустить оппозиционера из страны, хотя на него ранее был наложен запрет на выезд.

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