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В США нашли новый повод для введения санкций против России

20 марта 2020, 11:35  •  34 • Политика
США могут ввести санкции против России за "дестабилизацию рынка нефти", пишет The Wall Street Journal. Ранее Трамп обещал "вмешательство" в "нефтяную войну" Москвы и Эр-Рияда.
Власти США могут ввести новые санкции против России, чтобы "стабилизировать ситуацию на рынке нефти". Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Речь, предположительно, идёт о том самом "вмешательстве" в "нефтяную войну" России и Саудовской Аравии, о котором говорил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Он заявил, что России очень плохо из-за низких цен на нефть и он "вмешается, когда это будет необходимо".
По данным американского издания, планы по введению новых санкций пока находятся на стадии обсуждения. Пока что нет никакой информации, какие именно ограничительные меры будут предприняты и против кого конкретно будут направлены, а также какой конкретно шаг Москвы будет использован в качестве оправдания для их введения.
Примечательно, что с Саудовской Аравией американцы надеются договориться по-хорошему. Вашингтон намерен воспользоваться дипломатическими каналами, чтобы убедить Эр-Рияд вернуться к прежнему уровню добычи нефти, сообщают источники WSJ.

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