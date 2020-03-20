В США нашли новый повод для введения санкций против России

Власти США могут ввести новые санкции против России, чтобы "стабилизировать ситуацию на рынке нефти". Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь, предположительно, идёт о том самом "вмешательстве" в "нефтяную войну" России и Саудовской Аравии, о котором говорил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Он заявил, что России очень плохо из-за низких цен на нефть и он "вмешается, когда это будет необходимо".

По данным американского издания, планы по введению новых санкций пока находятся на стадии обсуждения. Пока что нет никакой информации, какие именно ограничительные меры будут предприняты и против кого конкретно будут направлены, а также какой конкретно шаг Москвы будет использован в качестве оправдания для их введения.

Примечательно, что с Саудовской Аравией американцы надеются договориться по-хорошему. Вашингтон намерен воспользоваться дипломатическими каналами, чтобы убедить Эр-Рияд вернуться к прежнему уровню добычи нефти, сообщают источники WSJ.