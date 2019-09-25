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В США нашли нелепый повод для захвата Россией Грузии: И сами испугались
25 сентября 2019, 16:39 • 61 • Политика
Американские консерваторы из журнала The Washington Free Beacon нашли нелепый с точки зрения географии повод для захвата Россией Грузии. И сами испугались настолько, что просят Вашингтон принять срочные меры.
Журнал американских консерваторов The Washington Free Beacon призывает Вашингтон обратить пристальное внимание на угрозу примирения Тбилиси с Москвой. Грузия в настоящее время стоит на перепутье, отмечает издание, и США крайне необходимо обеспечить себе влияние на бывшую советскую республику.
В представлении автора публикации Аарона Клигмана, "российская агрессия", которая якобы проявляется в Сирии и в Донбассе, началась в 2008 году, когда "российские войска вторглись в грузинские регионы - Абхазию и Южную Осетию". С тех пор Тбилиси живёт "в тени российской угрозы".
Издание, которое приводит Грузию в качестве примера "подлинной демократии", одновременно возмущается тем, что большинство мест в парламенте страны получили сторонники сближения с Москвой из партии "Грузинская мечта".
Изъяны логики не единственная проблема у тех, кто пытается объявить Грузию зоной американских интересов. Так, The Washington Free Beacon пытается проигнорировать некоторые факты из области географии и доказать, что Россия оказывает давление на Тбилиси, чтобы получить выход к Чёрному морю.
Так, в статье приводятся слова Бена Ходжеса, американского генерал-лейтенанта в отставке, бывшего командующего армией США в Европе. Он настаивает, что "Чёрное море позволяет России утверждать свою власть на Ближнем Востоке и посягать на материковую Европу".
Однако в публикации не даётся пояснений по поводу того, зачем России "грузинская длинная береговая линия вдоль Чёрного моря", если она и без того располагает базами в Новороссийске и Симферополе, а её береговая линия на Чёрном море как минимум в четыре раза протяжённее, чем у Грузии.
В качестве первоочередных мер по обеспечению интересов США в Грузии издание советует срочно назначить американского посла в Тбилиси и напомнить симпатизирующему России лидеру оппозиции Бидзине Иванишвили, что своё состояние он хранит на Западе.
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