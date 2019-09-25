В США нашли нелепый повод для захвата Россией Грузии: И сами испугались

Журнал американских консерваторов The Washington Free Beacon призывает Вашингтон обратить пристальное внимание на угрозу примирения Тбилиси с Москвой. Грузия в настоящее время стоит на перепутье, отмечает издание, и США крайне необходимо обеспечить себе влияние на бывшую советскую республику.

В представлении автора публикации Аарона Клигмана, "российская агрессия", которая якобы проявляется в Сирии и в Донбассе, началась в 2008 году, когда "российские войска вторглись в грузинские регионы - Абхазию и Южную Осетию". С тех пор Тбилиси живёт "в тени российской угрозы".

Издание, которое приводит Грузию в качестве примера "подлинной демократии", одновременно возмущается тем, что большинство мест в парламенте страны получили сторонники сближения с Москвой из партии "Грузинская мечта".

Изъяны логики не единственная проблема у тех, кто пытается объявить Грузию зоной американских интересов. Так, The Washington Free Beacon пытается проигнорировать некоторые факты из области географии и доказать, что Россия оказывает давление на Тбилиси, чтобы получить выход к Чёрному морю.

Так, в статье приводятся слова Бена Ходжеса, американского генерал-лейтенанта в отставке, бывшего командующего армией США в Европе. Он настаивает, что "Чёрное море позволяет России утверждать свою власть на Ближнем Востоке и посягать на материковую Европу".

Однако в публикации не даётся пояснений по поводу того, зачем России "грузинская длинная береговая линия вдоль Чёрного моря", если она и без того располагает базами в Новороссийске и Симферополе, а её береговая линия на Чёрном море как минимум в четыре раза протяжённее, чем у Грузии.

В качестве первоочередных мер по обеспечению интересов США в Грузии издание советует срочно назначить американского посла в Тбилиси и напомнить симпатизирующему России лидеру оппозиции Бидзине Иванишвили, что своё состояние он хранит на Западе.