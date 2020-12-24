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В США напряглись. Военный эксперт рассказал об "арктическом оружии" России
24 декабря 2020, 20:40 • 55 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал об "арктическом оружии" России, которое в скором времени появится в войсках. В США опять напряглись.
Речь идёт о возрождении лаборатории испытания оружия в экстремальных температурных условиях. Когда-то подобное научно-конструкторское подразделение существовало в Советском Союзе, однако впоследствии оно было закрыто. И вот теперь, спустя много лет, Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения вновь открывает лабораторию.
Главная цель - проверить, как работает оружие в условиях экстремально высоких и низких температур, которые колеблются от минус 60 до плюс 60 градусов по Цельсию. В частности, учёные хотят выяснить, будут ли работать имеющиеся у России образцы вооружения в арктических условиях. И если нет, то как адаптировать их к холодам.
По словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, это, безусловно, позволит усилить военную мощь России.
Он также добавил, что в работе лаборатории крайне заинтересована российская арктическая группировка и береговые части Северного флота ВМС РФ.
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