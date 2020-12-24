В США напряглись. Военный эксперт рассказал об "арктическом оружии" России

Речь идёт о возрождении лаборатории испытания оружия в экстремальных температурных условиях. Когда-то подобное научно-конструкторское подразделение существовало в Советском Союзе, однако впоследствии оно было закрыто. И вот теперь, спустя много лет, Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения вновь открывает лабораторию.

Главная цель - проверить, как работает оружие в условиях экстремально высоких и низких температур, которые колеблются от минус 60 до плюс 60 градусов по Цельсию. В частности, учёные хотят выяснить, будут ли работать имеющиеся у России образцы вооружения в арктических условиях. И если нет, то как адаптировать их к холодам.

По словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, это, безусловно, позволит усилить военную мощь России.

Испытание и адаптация оружия в климатических условиях, имитирующих сверхнизкие температуры, повысит эффективность и надёжность систем стрелкового вооружения, - пояснил он порталу Nations News.

Он также добавил, что в работе лаборатории крайне заинтересована российская арктическая группировка и береговые части Северного флота ВМС РФ.