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В США надеются, что, взявшись за Крым и Сирию, Россия надорвется – WP

10 июня 2019, 13:54  •  13 • Политика
The Washington Post опубликовал новую статью, в которой американский обозреватель выразил надежду, что Россия "надорвется", решая вопросы Крыма, Сирии и Венесуэлы. Американец подчеркивает, что якобы российский лидер Владимир Путин "ослабил позиции своей страны" и что "напористая политика Путина ведет лишь к недолговечным победам".
Американский журналист Тимоти Фрай опубликовал свою статью в The Washington Post, в которой рассуждает, что российский лидер Владимир Путин сделал Москву слабой. Так, автор пишет, что Москва якобы действует все более активно и напористо на мировой политической арене. Журналист напоминает о сирийском вопросе и о поддержке Россией Венесуэлы.
Обозреватель подчеркивает, что, мол, Владимир Путин руководит своей страной почти 20 лет. И за это время он "ослабил ее позиции".
В числе проблем Фрай называет "неспособность российской державы создать более динамичную экономику".
"Несмотря на то что Кремль создал большие резервные фонды, в экономике страны вот уже десять лет наблюдается застой, - пишет Фрай. - В 2012 году Путин пообещал, что темпы роста будут составлять шесть процентов ежегодно, однако российская экономика сегодня примерно такая же, как и в 2008 году (1,6 триллиона долларов), а средние реальные доходы простых жителей страны снижаются шестой год подряд".
По мнению американского обозревателя, медленный экономический рост не угрожает напрямую российским военным операциям за рубежом. Он также пишет о том, что Россия в состоянии уменьшить коррупцию, повысить конкурентоспособность экономики и побороть бюрократию. Но это якобы нанесет ущерб главным сторонникам Путина.
"Внешняя политика Путина тоже вызвала реакцию, которая в конечном итоге ограничила власть и влияние России, - настаивает Фрай. - Мои исследования показывают, что аннексия Крыма привела к бурному росту поддержки Путина внутри России, который длился четыре года".
Журналист уверен, что вот-вот Китай сменит Россию в качестве самого крупного торгового партнера Украины. А экономические санкции по-прежнему сильно тормозят рост экономики в России.
WP уверен, что влияние и политическая игра России на Ближнем Востоке значительно ослабят державу. Действия российской стороны в Сирии производят "большое впечатление". Равно как и поддержка Николаса Мадуро в Венесуэле. Однако американец подчеркивает, что радость от таких побед будет недолгой. Он выразил надежду, что, "взявшись за Крым и Сирию, Россия надорвется".
"Напористая политика Путина ведет лишь к недолговечным победам, которые в долгосрочной перспективе будут ограничивать российскую власть и влияние, - вещает Тимоти Фрай. - Российское общество, уставшее от зарубежных кремлевских авантюр, не могло не заметить эту нестыковку". Здесь он и вовсе ссылается на опросы, организованные прозападными социологами, по которым выходит, что уровень доверия к российскому лидеру якобы падает.
"Путин может и дальше умело разыгрывать свои слабые карты, обрекая Россию на долговременный спад, - говорит американский журналист. - Слабые карты у Путина по его собственной вине. Что еще важнее, признав динамику путинской политики, мы сможем трезво и объективно оценивать вызовы со стороны Москвы".

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